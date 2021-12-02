Автокомпанія Nissan Motor Co. презентувала прототип власного місяцехода, який побудувала спільно з Агентством аерокосмічних досліджень Японії (JAXA). Він працюватиме на сонячній енергії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Kyodo News .

Автовиробник планує розробити місяцехід таким, аби він міг плавно пересуватися по хвилястій поверхні Місяця. Для цього Nissan обладнає його технологіями, які використовує у своїх дорожніх моделях електромобілів, як, наприклад, у Leaf і Ariya.

Фото: Nissan продемонстрував власний прототип місяцеходу (twitter.com/Nissan_Greece)

Також очікується, що апарат працюватиме на сонячній енергії. Ймовірно, він матиме спеціальні колеса, які долатимуть усі можливі виклики, що пов’язані із пересуванням по поверхні супутника Землі.

Час запуску місяцеходу наразі невідомий.

Тим часом компанія Toyota Motor Corp також розпочала спільні з JAXA дослідження місяцехода. Його планують відправити до супутника вже у 2029 році.

Фото: Nissan продемонстрував власний прототип місяцеходу (twitter.com/Nissan_Greece)