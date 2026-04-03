В Венгрии появились фейковые плакаты партии "Тиса" на украинском языке

Экс-кандидат от оппозиционной партии "Тисы" на предыдущих выборах Пастор Золтан рассказал, что люди, которые расклеивали плакаты, заявили, что были "волонтерами".

"Поддельные плакаты удивительно высокого качества, материал точно такой же, как и тот, который мы используем", - отметил он.

Издание со ссылкой на заявление партии "Тиса" сообщило, что кандидат уже подала жалобу из-за "избирательных плакатов, которые были незаконно подготовлены, размещены, имели содержание, нарушающее авторские права, не имели исходных данных, нарушали личные права и принцип добросовестности и надлежащего осуществления прав".

Фото: фейковые предвыборные плакаты в Венгрии (facebook.com/zoltan.pastor3)

Стоит отметить, что название партии "Тиса" на плакате написано с ошибкой - "Тіса".

Выборы в Венгрии

Напомним, избирательная кампания в Венгрии проходит на фоне серьезных скандалов и заявлений о внешнем влиянии. В частности, издание Politico сообщало, что премьер страны Виктор Орбан уже готовит план на случай своего поражения.

Западные СМИ, в частности The Washington Post, заявляли о подготовке российских спецслужб к инсценировке покушения на венгерского премьера, что должно было бы мобилизовать его электорат.