Трамп обратился к венграм с особой просьбой перед выборами

Президент США Дональд Трамп обратился к гражданам Венгрии с призывом поддержать Виктора Орбана на выборах. Трамп назвал его "настоящим бойцом" и "победителем".

Как пишет РБК-Украина , свое заявление президент США опубликовал в соцсети Truth Social.

Так, накануне парламентских выборов, которые запланированы на 12 апреля 2026 года, американский лидер призвал венгерский народ проголосовать за действующего главу правительства Виктора Орбана.

При этом Трамп не просто выразил поддержку, а развернул полноценную агитационную кампанию, акцентируя на общих ценностях:

Сильное лидерство: Трамп назвал Орбана "мощным лидером с проверенным опытом", который неутомимо борется за свою страну. Общие приоритеты: глава Белого дома подчеркнул, что Орбан успешно защищает границы Венгрии, останавливает нелегальную иммиграцию и обеспечивает "закон и порядок" - так же как и сама администрация Трампа в США. Экономические достижения: по словам Трампа, именно во времена Орбана отношения между странами достигли "новых высот", что способствовало развитию торговли и созданию рабочих мест.

Трамп завершил свое сообщение эмоциональным призывом, обращаясь непосредственно к гражданам Венгрии: "Венгрия, выходи и голосуй за Виктора Орбана. Он настоящий друг, боец и победитель... Он никогда не подведет великий народ Венгрии. Я с ним до конца!"

Стоит отметить, что поддержка со стороны США появилась в момент, когда Виктор Орбан сталкивается с самым серьезным вызовом за последние годы - лидером оппозиции Петером Мадьяром, чьи рейтинги демонстрируют значительный рост.

Кроме того, заявление Трампа прозвучало на фоне скандальных сообщений о возможных провокациях иностранных спецслужб и обсуждений в ЕС по блокированию кредитов для Украины из-за позиции Будапешта.

Поддержка Трампа фактически закрепляет Орбана как главного союзника нынешней администрации США в Европе.