В Угорщині з'явилися фейкові плакати партії "Тиса" українською мовою

Екскандидат від опозиційної партії "Тиси" на попередніх виборах Пастор Золтан розповів, що люди, які розклеювали плакати, заявили, що були "волонтерами".

"Підроблені плакати напрочуд високої якості, матеріал точно такий самий, як і той, який ми використовуємо", - зауважив він.

Видання з посиланням на заяву партії "Тиса" повідомило, що кандидатка вже подала скаргу через "виборчі плакати, які були незаконно підготовлені, розміщені, мали зміст, що порушував авторські права, не мали вихідних даних, порушували особисті права та принцип добросовісності та належного здійснення прав".

Фото: фейкові передвиборчі плакати в Угорщині (facebook.com/zoltan.pastor3)

Варто зазначити, що назва партії "Тиса" на плакаті написана з помилкою - "Тіса".

Вибори в Угорщині

Нагадаємо, виборча кампанія в Угорщині проходить на тлі серйозних скандалів та заяв про зовнішній вплив. Зокрема, видання Politico повідомляло, що прем'єр країни Віктор Орбан вже готує план на випадок своєї поразки.

Західні ЗМІ, зокрема The Washington Post, заявляли про підготовку російських спецслужб до інсценування замаху на угорського прем'єра, що мало б мобілізувати його електорат.