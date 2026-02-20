Осталась последняя попытка? В ЕС не смогли согласовать юбилейные санкции против РФ

Представители стран-членов Евросоюза сегодня, 20 февраля, не смогли согласовать 20-й пакет санкций против Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Планировалось, что на встрече глав МИД, которая пройдет уже в этот понедельник, 23 февраля, согласованный пакет санкций должны уже утвердить.

При этом отмечается, что они могут снова собраться на выходных, чтобы снова обсудить предложенные санкции перед встречей министров иностранных дел ЕС.

По данным источников Reuters, послы стран Евросоюза не смогли договориться о новых санкциях против России.

Что известно о 20-м пакете санкций против РФ

Напомним, 6 февраля Еврокомиссия представила проект 20-го пакета санкций против РФ, который планируется утвердить до 24 февраля - четвертой годовщины полномасштабного вторжения.

Его главный удар направлен на энергетику и финансовую систему: предлагается ввести тотальный запрет на морские услуги для российской нефти и расширить санкционный список "теневого флота" до 640 судов.

Кроме того, ЕС намерен усложнить для Москвы закупку новых танкеров для обхода ограничений, а также ввести запрет на техническое обслуживание и предоставление ряда услуг танкерам со сжиженным газом и ледоколам.

Однако на этой неделе предложения Еврокомиссии о санкциях против иностранных портов и банков, которые помогают России нелегально продавать нефть, столкнулись с сопротивлением внутри блока.

По данным СМИ, несколько европейских столиц выразили обеспокоенность предложениями наложить ограничения на стратегические порты в Грузии и Индонезии в рамках 20-го пакета санкций против РФ.

Кроме того, по данным источников, Италия и Испания выступают против санкций в отношении банка на Кубе. Это единственное финансовое учреждение на острове, которое работает с иностранными валютами и обслуживает дипломатов и граждан ЕС.