Несколько стран ЕС хотят ослабления 20-го пакета санкций против России, - Bloomberg

Брюссель, Вторник 17 февраля 2026 16:55
Автор: Иван Носальский

Предложения ЕК о санкциях против иностранных портов и банков, которые помогают России нелегально продавать нефть, столкнулись с сопротивлением внутри блока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание, несколько европейских столиц выразили обеспокоенность предложениями наложить ограничения на стратегические порты в Грузии и Индонезии в рамках 20-го пакета санкций против РФ.

По данным источников Bloomberg, Италия и Венгрия выступают против ограничений для грузинского порта Пулеви, поскольку через него также поставляется азербайджанский газ - критически важный ресурс для энергобезопасности Европы.

Греция и Мальта, в свою очередь, выразили сомнения в санкциях против порта в Индонезии.

Кроме того, по данным источников, Италия и Испания выступают против санкций в отношении банка на Кубе. Это единственное финансовое учреждение на острове, которое работает с иностранными валютами и обслуживает дипломатов и граждан ЕС.

Собеседники журналистов рассказали, что с сопротивлением Греции и Мальты столкнулась инициатива заменить "потолок цен" на российскую нефть полным запретом на морские услуги (страхование и перевозка). Этот шаг зависит от поддержки стран G7, однако позиция США остается неопределенной.

Параллельно с этим Еврокомиссия пытается запретить экспорт станков и радиооборудования в Кыргызстан. По данным блока, поставки санкционных технологий в эту страну выросли в восемь раз, а их последующий реэкспорт в Россию - на 1000%.

Власти Кыргызстана называют эти меры несправедливыми, утверждая, что рост торговли является результатом деятельности частных компаний, а не государственной политикой.

Для принятия нового пакета санкций необходима единодушная поддержка всех членов ЕС. Послы блока обсудили эти мероприятия в понедельник, а окончательное утверждение ожидается до конца текущего месяца.

20 пакет санкций

Напомним, 6 февраля Еврокомиссия представила проект 20-го пакета санкций против РФ, который планируется утвердить до 24 февраля - четвертой годовщины полномасштабного вторжения.

Главный удар направлен на энергетику и финансовую систему: предлагается ввести тотальный запрет на морские услуги для российской нефти, расширить санкционный список "теневого флота" до 640 судов и заблокировать обслуживание СПГ-танкеров.

