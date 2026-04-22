Фицо сам себе надумал повторную остановку "Дружбы" после кредита Украине

Словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что "не удивился бы", если бы нефтепровод "Дружба" прекратил свою работу после одобрения ЕС кредита в размере 90 млрд евро для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Фицо в Facebook .

Он сказал, что Словакия не согласилась на заем для Украины и не принимает в нем участия, как и Венгрия и Чехия. В то же время он признал, что кредит был утвержден в ЕС законным образом.

"Я предполагаю, что может произойти разблокирование этого займа при условии, что будут сделаны все шаги для открытия нефтепровода "Дружба". Также технические службы сообщают нам, что проводится испытание трубопровода под давлением, что принимаются определенные подготовительные меры", - отметил Фицо.

Словацкий премьер добавил, что "доверие между Словакией и Украиной очень нарушено, подорвано", что касается "способности выполнять обещания, которые кто-то дает".

Он также отметил, что "не удивился бы", если бы произошло разблокирование кредита для Украины, а потом через какое-то короткое время "снова произошло бы прекращение поставок, если вообще состоится открытие нефтепровода "Дружба".

Напомним, сегодня послы стран Евросоюза на уровне постоянных представителей предварительно одобрили выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро и согласовали параметры 20-го пакета санкций.

Ожидается, что финальное решение будет официально утверждено уже в четверг, 23 апреля.