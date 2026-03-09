Цены "летят" вверх: конфликт вокруг Ирана меняет рынок газа в Европе

Цены на природный газ в Европе продолжают стремительно расти на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Росту способствуют как повреждения инфраструктуры, так и существенно затрудненная логистика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Так, сегодня, 9 марта, фьючерсы выросли на целых 30%, продолжив свой самый большой недельный рост со времен энергетического кризиса.

Этот ожидаемый шаг произошел после роста цен на нефть до более 100 долларов за баррель, поскольку ряд крупных производителей на Ближнем Востоке сократили производство, а Ормузский пролив фактически оставался закрытым.

Фьючерсы на американский природный газ также выросли, достигнув самого высокого уровня за месяц.

Конфликт США и Ирана не демонстрирует никаких признаков ослабления, что приводит к большей неопределенности на энергетических рынках и усиливает инфляционное давление. В частности, это означает, что Европе придется покупать больше СПГ, чтобы пополнить запасы после зимы, соревнуясь с покупателями в Азии.

"Рынок постепенно осознает реальность длительных перебоев в поставках по всей цепочке создания стоимости энергии. Мы ожидаем, что перебои с поставками продлятся около трех месяцев", - сказала Флоренс Шмит, энергетический стратег Rabobank.

По данным аналитиков, цены на газ все еще значительно ниже рекордных показателей, достигнутых во время энергетического кризиса, и составляют около 64 евро за мегаватт-час, по сравнению с историческим пиком более 300 евро за мегаватт-час.

Тем не менее, влияние конфликта рискует изменить динамику мирового газового рынка. Остановка производства сжиженного природного газа в Катаре, вероятно, устранит большую часть избытка, который прогнозировали некоторые аналитики на этот год. Кроме того, любые перебои в поставках СПГ в Катаре быстро приведут к дефициту.