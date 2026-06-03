Правительство Мадьяра массово увольняет чиновников МИД, работавших с Сийярто

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение в Facebook парламентского госсекретаря МИД Венгрии Дьердя Велки.

"В последние недели мы также начали внутренний аудит и институциональную реорганизацию в Министерстве иностранных дел. В рамках этого процесса мы приняли решение инициировать расторжение трудовых отношений по взаимному согласию с 45 госслужащими", - заявил Велки.

По его словам, из более чем тысячи сотрудников министерства увольнения затрагивают лишь несколько десятков человек, которые при руководстве Петера Сийярто непосредственно участвовали в политическом управлении МИД.

"Они напрямую участвовали в процессе, в результате которого Венгрия утратила свою репутацию, потеряла доверие союзников, оказалась на периферии Европейского союза и лишилась доверия в глазах своих важнейших партнеров. Мы встретились с каждым затронутым этим решением сотрудником лично, посмотрели им в глаза и объяснили причины нашего решения", - добавил парламентский госсекретарь МИД.

Отмечается, что уже 38 чиновников приняли предложение уйти в отставку.

"Это не чистка, а корректное и человеческое отношение, а также поддержка тех, кто ежедневно страдал от происходившего в министерстве в последние годы - будь то в качестве отстраненных от работы дипломатов или простых граждан", - подытожил Велки.

На последок он сказал, что цель нового правительства Венгрии - построение новой, "заслуживающей доверия и надежной дипломатии, которая служит общественному благу, подлинным интересам страны и народу".