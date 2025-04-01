Шмыгаль: твердо верю, что Украина вступит в ЕС сразу после окончания войны
Украина хочет добиться прогресса во вступительных переговорах с Евросоюзом в этом году. Страна рассчитывает на членство в блоке сразу после завершения войны.
Об этом в ходе выступления на конференции "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" заявил премьер Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.
По словам Шмыгаля, Украина и ЕС завершили двусторонний скрининг по трем переговорным кластерам: "Основы", "Внутренний рынок" и "Внешние отношения". Украина ожидает, что эти переговорные кластеры будут открыты в первой половине 2025 года.
"В 2025 году наша цель - открыть все шесть кластеров переговоров о присоединении одновременно. Мы активно работаем над достижением этой цели. Я уверен, что для достижения этой цели не существует никаких реальных препятствий - необходимы только политическая воля и общая приверженность к упорной работе", - подчеркнул премьер.
Он напомнил, что Украина доказала, что может двигаться "с беспрецедентной скоростью" и добиваться результатов не за годы, а за месяцы.
"Я твердо верю, что Украина станет членом ЕС сразу после окончания полномасштабной войны", - отметил Шмыгаль.
Вступление Украины в ЕС
Напомним, Украина с начала полномасштабной войны с Россией значительно продвинулась на пути к членству в ЕС. В частности, в прошлом году лидеры стран блока одобрили начало вступительных переговоров с Украиной.
Несмотря на это, фактически переговоры все еще не начались. По словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, начало переговоров блокирует Венгрия.
В начале марта премьер Венгрии Виктор Орбан рассказал, что он хочет провести у себя в стране референдум о вступлении Украины в ЕС, чтобы узнать мнение венгров.
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