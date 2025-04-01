У Зеленского призвали ЕС определить дату вступления Украины: будем настаивать

Киев ожидает, что Евросоюз определит конкретную дату вступления Украины в блок. Это необходимо, чтобы членство страны было заранее зафиксировано.

Об этом во время выступления на конференции "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" заявил замруководителя ОП Игорь Жовква, передает корреспондент РБК-Украина .

"Не бойтесь установить дату членства Украины в ЕС при условии, что Украина выполнит свою задачу, которую Украина выполняет. И именно на этом мы будем настаивать, когда будем говорить о возможных документах, договоренностях или как это еще назвать", - отметил Жовква, обращаясь к представителям Евросоюза.

Он обратил внимание, что без фиксации членства Украины в ЕС процесс достижения справедливого и устойчивого мира не будет полноценным.

Также замруководителя ОП призвал Евросоюз двигаться "с такой же скоростью, как и Украина", имея в виду европейскую часть работы по евроинтеграции Украины.

"Прошло три месяца этого года, а мы еще не приблизились к началу процесса открытия первого кластера (переговоров о вступлении в ЕС, - ред.). Так не должно быть", - подчеркнул он.