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У Зеленского призвали ЕС определить дату вступления Украины: будем настаивать

Киев, Вторник 01 апреля 2025 17:52
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У Зеленского призвали ЕС определить дату вступления Украины: будем настаивать Фото: Игорь Жовква, заместитель руководителя ОП (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Киев ожидает, что Евросоюз определит конкретную дату вступления Украины в блок. Это необходимо, чтобы членство страны было заранее зафиксировано.

Об этом во время выступления на конференции "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" заявил замруководителя ОП Игорь Жовква, передает корреспондент РБК-Украина.

"Не бойтесь установить дату членства Украины в ЕС при условии, что Украина выполнит свою задачу, которую Украина выполняет. И именно на этом мы будем настаивать, когда будем говорить о возможных документах, договоренностях или как это еще назвать", - отметил Жовква, обращаясь к представителям Евросоюза.

Он обратил внимание, что без фиксации членства Украины в ЕС процесс достижения справедливого и устойчивого мира не будет полноценным.

Также замруководителя ОП призвал Евросоюз двигаться "с такой же скоростью, как и Украина", имея в виду европейскую часть работы по евроинтеграции Украины.

"Прошло три месяца этого года, а мы еще не приблизились к началу процесса открытия первого кластера (переговоров о вступлении в ЕС, - ред.). Так не должно быть", - подчеркнул он.

Предложение Литвы

Напомним, ранее министр иностранных дел Литвы Кястутас Будрис напомнил о предложении президента Литвы Гитанаса Науседы о членстве Украины в ЕС.

Речь идет о том, чтобы Украина официально стала членом Евросоюза 1 января 2030 года.

При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что Украина может стать членом Евросоюза сразу после завершения войны с Россией.

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