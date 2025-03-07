Орбан хочет провести в Венгрии голосование по вступлению Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгры будут голосовать относительно того, хотят ли они, чтобы Украина присоединилась к Европейскому Союзу. Но это голосование не имеет обязательной силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Накануне журналистам Орбан заявил, что его правительство проведет опрос венгров относительно их поддержки вступления Киева в Евросоюз

"У нас есть так называемая схема национальных консультаций, которую мы регулярно используем для выяснения мнения народа, поэтому мы будем использовать ту же схему и сейчас", - сказал он.

Стоит заметить, что с 2010 года правительство Виктора Орбана провело более десятка так называемых национальных консультаций по различным вопросам, от миграции до прав ЛГБТК+. Опросы, которые направляются всем избирателям, формулируются способом, который поддерживает правительственную позицию, а их результаты не являются юридически обязательными, но используются для укрепления политических решений.

Например, в 2023 году во время консультаций по миграции только 20% венгров приняли участие, но 99% из них высказались против так называемых "гетто для мигрантов", что было указано в формулировке вопроса.

Недавно представитель венгерского правительства Балаж Орбан заявил, что впервые в Европе венгры получат возможность высказаться относительно членства Украины в ЕС. Хотя это голосование не будет иметь юридической силы, оно может стать инструментом для правительства Орбана в переговорах с Брюсселем.