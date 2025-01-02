ua en ru
Чт, 02 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Украина за 2024 год увеличила импорт электроэнергии в 5,5 раз

Украина, Четверг 02 января 2025 12:09
UA EN RU
Украина за 2024 год увеличила импорт электроэнергии в 5,5 раз Фото: Импорт электроэнергии в Украину в 2024 году вырос в 5,5 раз (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украина в 2024 году импортировала 4,4 млн МВт-ч электроэнергии. Это в 5,5 раз больше по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга консалтинговой компании EXPRO.

По данным мониторинга, Венгрия заняла 39% в структуре импорта за весь год, Словакия - 23%, Румыния - 18%, Польша - 14% и Молдова - 5%.

Украина за 2024 год увеличила импорт электроэнергии в 5,5 раз

Пик импорта был в июне, было поставлено суммарно более 850 тыс. МВт-ч. Увеличение поставок было обусловлено благоприятной ценовой ситуацией на соседних рынках электроэнергии.

Экспорт электроэнергии в 2024 году остался почти на уровне 2023 года - 366 тысяч МВт-ч. Больше всего электроэнергии за год было поставлено в марте - 154 тысяч МВт-ч.

Таким образом, по результатам 2024 года Украина является нетто-импортером.

Декабрь

В декабре 2024 года Украина увеличила импорт электроэнергии в 2,6 раза, по сравнению с ноябрем, - до 430 тысяч МВт-ч.

Венгрия продолжает занимать наибольшую долю в структуре импорта - 35%. На втором месте Словакия, с 25%. Больше всего за месяц вырос импорт из Венгрии, в 4 раза - до 152 тысяч МВт-ч.

Напомним, по данным МВФ, власти Украины оперативно работают над решением проблем, вызванных продолжающимися разрушительными атаками на энергетическую инфраструктуру. Ремонтные работы прошли успешно, и новое электрогенерирующее оборудование стабильно поступало в эксплуатацию, что дополнялось повышением ЕС лимита на импорт до 2,1 ГВт (с 1,7 ГВт) с дополнительными 250 МВт экстренной поддержки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Электроэнергия
NEWS
Число атак РФ снизилось, но бои возле Покровска не утихают. Какова ситуация на фронте
Число атак РФ снизилось, но бои возле Покровска не утихают. Какова ситуация на фронте
DAILY
Коррупция, убийство и тендеры: самые громкие уголовные дела в Украине за год
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Коррупция, убийство и тендеры: самые громкие уголовные дела в Украине за год