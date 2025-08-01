Что будет со светом до конца года: ожидания дефицита э/э изменились к лучшему

Благодаря быстрым ремонтам дефицит электроэнергии в Украине будет меньше, чем предполагалось ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет " Национального банка Украины (июль 2025 года).

Энергетики быстро восстанавливают электроснабжение

Как отмечается в отчете, несмотря на новые разрушения энергосистемы в 2025 году, энергетики продолжают ремонтные кампании, в частности по восстановлению маневровых мощностей.

Благодаря стабильной энергетической ситуации в первой половине года, НБУ снизил оценку дефицита электроэнергии до 1% в 2025 году. В апреле прогноз был в три раза хуже - дефицит тогда оценивали в 3%.



В 2027 году дефицита энергии уже не будет

По обновленному прогнозу Нацбанка, в 2026 году дефицит электроэнергии с учетом импорта останется на уровне 1%. А в 2027 году потребности в импорте электроэнергии вообще не будет.

Такие незначительные объемы дефицита практически не будут влиять на темпы экономического роста. Кроме того, снижение потребностей в аварийных источниках питания уменьшит расходы бизнеса и давление на инфляцию.

Восстановление идет, но риски остаются

В случае более быстрой стабилизации ситуации в стране темпы ремонтов могут быть даже выше, чем заложено в базовом сценарии. Но это и означает рост потребностей в энергии для бизнеса и населения.

Впрочем, риски дальнейших атак на энергетическую инфраструктуру со стороны РФ остаются существенными. Такие удары могут снизить ВВП не только из-за потерь производства энергии, но и из-за сбоев в поставках для промышленности.

Альтернативная энергетика

Рост расходов бизнеса на резервное энергоснабжение или импорт газа будет оказывать давление на цены. Это означает сохранение инфляционных рисков в случае ухудшения ситуации.

В то же время быстрое восстановление газодобычи, электрогенерации и развитие "зеленой" энергетики помогут избежать худших сценариев. При таких условиях энергетика будет работать стабильнее, а экономика получит дополнительный толчок к росту.