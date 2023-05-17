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В Венгрии выдвинули условие, при котором разблокируют выделение нового транша помощи Украине от ЕС

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Венгрия, Среда 17 мая 2023 16:28
В Венгрии выдвинули условие, при котором разблокируют выделение нового транша помощи Украине от ЕС Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Автор: Наталья Кава

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна заблокирует военные транзиты Евросоюза до тех пор, пока Украина не снимет санкции с ОТР Bank.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Reuters.

По его словам, Венгрия заблокирует следующий транш военной поддержки Европейского Союза для Украины и новый пакет санкций против России. Это будет продолжаться до тех пор, пока Киев не исключит из списка запрещенных венгерский банк OTP.

Напомним, 15 мая Венгрия заблокировала выделение восьмого транша средств из Европейского фонда мира на закупку вооружения, предназначенного для Украины.

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции решило внести венгерский OTP Bank в список международных спонсоров войны.

Добавим, что в начале мая Совет ЕС утвердил выделение 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины.

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