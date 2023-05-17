У Орбана назвали НАТО и ЕС "стороной" войны из-за поддержки Украины

В правительстве Венгрии считают, что НАТО и Европейский Союз де-факто стали так называемой "стороной" в российско-украинской войне. Якобы из-за того, что они оказывают Киеву поддержку в борьбе с агрессией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера правительства Венгрии Золтана Ковача в колонке для About Hungary.

Свое мнение Ковач связывает с результатом исследования института Századvég, приближенного к венгерскому правительству.

В частности, в нем отмечается, что решение ЕС финансировать потребности Украины в летальном оружии и оборудовании "делает его де-факто стороной в российско-украинском конфликте, указывая на то, что Европейский Союз нарушил идеалы и принципы своих моральных уставов".

"Это жутко напоминает поговорку о том, что история повторяется, поскольку в то время как остальной мир не рассматривает оружие как возможное разрешение большинства конфликтов, Европа, которая когда-то была отправной точкой мировых войн, снова накапливает летальное оружие", - пишет Ковач.

Он нафантазировал, что такая ситуация "ужасает, поскольку Европейский Союз, созданный для общих интересов и мира в Европе, постоянно увеличивает шансы того, что Европа окажется на грани войны".

По его словам, ЕС якобы "ставит глобальные интересы выше интересов собственного сообщества", тем самым "вызывая дальнейшую опасность для людей".

Кроме того, представитель правительства Венгрии утверждает, что Европа "страдает от последствий этого конфликта", который он называет "бессмысленным".

"Вот почему Венгрия, среди многих других в мировом сообществе, выступает за "мир". Потому что только мир является единственным решением для успешного прекращения кровопролития и остановки этого бессмысленного насилия, которое стоит жизни тысячам людей", - добавляет Ковач.

Напомним, недавно Венгрия блокировала выделение восьмого транша средств из Европейского фонда мира на закупку вооружения для Украины. Будапешт потребовал "гарантий" того, что фонд не будет использоваться исключительно для вооружения Украины.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал Европейский союз. Он обвинил ЕС в так называемом "экономическом спаде" и выступил против глубокой поддержки оружием и деньгами Украины.

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