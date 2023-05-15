Формула мира должна стать отправной точкой для завершения войны в Украине, - фон дер Ляйен
Формула мира, которую разработали власти Украины, должна стать основанием для завершения войны с Россией.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Такое заявление чиновницы совпало по времени с турне по странам Европы спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя.
"Ничего об Украине без Украины... Никогда нельзя забывать, что это Украина подверглась грубому вторжению. Поэтому это она должна закладывать основополагающие принципы для справедливого мира", - отметила фон дер Ляйен.
Она также подчеркнула, что диалог между главой КНР Си Цзиньпином и президентом Владимиром Зеленским является хорошим признаком. Но, по ее словам, Пекин должен использовать свое влияние на Москву для того, чтобы прекратить войну.
Напомним, ранее премьер Италии Джорджа Мелони называла формулу мира прекрасной отправной точкой для того, чтобы завершить войну России против Украины.
Также мы писали, что, по словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, формула мира Украины является уникальной, но Россия ее не примет.
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