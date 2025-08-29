Венгрия может получать нефть из нероссийских источников: Сикорский ответил Сийярто

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на выпады своего венгерского коллеги Петера Сийярто, заявив, что Венгрия может получать нефть без России. Речь идет об альтернативных источниках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сикорского в соцсети Х .

"Пожалуйста, проявите солидарность с борьбой Украины за независимость. Герои 1956 года наблюдают", - добавил глава польского МИД.

Он призвал Будапешт к солидарности с Украиной и напомнил о событиях 1956 года, когда венгры восстали против коммунистической диктатуры.

"Петр, как Европейская Комиссия неоднократно заявляла, Венгрия может получать нефть из нерусских источников, не финансируя военную машину Путина", - ответил Сикорский министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто.

Что предшествовало

Вчера министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто эмоционально отреагировал на критику Украины и Польши из-за решения Будапешта наложить санкции на командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди.

В ответ на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который отметил, что для Сийярто "российский трубопровод важнее украинских детей, убитых Россией", венгерский глава МИД призвал Киев "не втягивать Венгрию в войну". Сийярто заявил, что "это не наша война" и венгерское правительство не несет за нее ответственности.

"Перестаньте нас провоцировать, перестаньте рисковать нашей энергетической безопасностью и перестаньте прилагать усилия, чтобы втянуть нас в вашу войну!", - написал Сийярто.

Такую же позицию он высказал и в отношении министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который пригласил "Мадяра" в Польшу на фоне скандальных санкций Венгрии.

Венгрия запретила "Мадяру" въезд в страну

Вчера стало известно, что Венгрия запретила въезд командующему Силами беспилотных систем Роберту Бровди. Причиной назвали удары украинских дронов по российскому нефтепроводу "Дружба". Кроме этого, "Мадяру" запретили въезд в Шенгенскую зону.

Сам Бровди посоветовал Сийярто "засунуть в задницу санкции и ограничения на посещение Венгрии".