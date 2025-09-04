Венгрия и Словакия просят ЕС отменить санкции против шести российских олигархов, - СМИ

Венгрия и Словакия обратились к Евросоюз с просьбой отменить замораживание активов и визовые запреты для шести российских олигархов. Это нужно для продолжения ряда других, уже действующих санкций против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RadioFreeEurope/RadioLiberty.
Издание отметило, что Венгрия, а в последнее время и Словакия, используют право вето, чтобы добиться исключения некоторых известных имен из санкционного списка.
Обе страны Центральной Европы поддерживают тесные политические связи с Кремлем и утверждают, что санкции ЕС больше вредят европейской экономике, чем российской.
Несколько дипломатов в ЕС на условиях анонимности отметили, что на этот раз Словакия хочет исключить из списка олигарха Алишера Усманова и бизнесмена Михаила Фридмана. К этим двум именам Венгрия добавляет также олигархов Дмитрия Мазепина, Петра Авена, Мусу Бажаева и Альберта Авдоляна.
Большинство из этих лиц уже предлагались для снятия санкций во время предыдущих раундов их пересмотра, за исключением Авдоляна, который попал под ограничения Брюсселя только в феврале этого года.
Другие государства-члены ЕС выдвинули альтернативный вариант: исключить лишь одно-два так называемых "слабых дела", то есть лиц, которые, вероятно, все равно были бы изъяты, поскольку основания для их санкций недостаточны и не выдержали бы судебного обжалования.
Кроме того, предлагается продлевать санкции раз в 12 месяцев, а не каждые полгода. Но и Братислава, и Будапешт отклонили эту идею на предыдущих переговорах в Брюсселе. Теперь дискуссия перейдет на уровень послов ЕС 3 сентября.
Отмечается, что это уже не первая просьба со стороны Будапешта. Так, в марте российский бизнесмен Вячеслав Моше Кантор, министр спорта России Михаил Дегтярев и Гульбахор Исмаилова, сестра миллиардера-магната Алишера Усманова, были исключены из "черного списка" после недель кропотливых дипломатических переговоров между европейскими чиновниками.
Санкции ЕС против России, которые сейчас охватывают более 2600 физических и юридических лиц, после 18 раундов ограничительных мер ЕС, должны единодушно продолжаться каждые шесть месяцев - обычно в середине марта и сентября.
Следующий дедлайн для продления ограничений - 15 сентября. Издание предполагает, что на следующей неделе, вероятно, будет достигнут определенный компромисс по указанным лицам.
18 июля Европейский Союз ввел 18-й пакет санкций против России. Он считается одним из самых сильных с начала полномасштабной войны.
В списке ограничений оказались 22 банка, четыре компании, связанные с российским фондом прямых инвестиций, 26 субъектов, связанных с российским ВПК и не только.
Сейчас Брюссель занимается подготовкой 19-го пакета санкций против агрессора.
Новый пакет санкций будет направлен на "теневой флот" и компании, помогающие России обходить ограничения.
Кроме того, ЕС рассматривает возможность ввести вторичные санкции против России, чтобы третьи страны не могли помогать ей уклоняться от уже действующих ограничений.
Добавим, что олигарх Алишер Усманов пытается смягчить введенные в отношении себя санкции ЕС.