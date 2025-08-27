Российский олигарх через суд снова пытается оспорить санкции ЕС

Российский бизнесмен Алишер Усманов, который находится под санкциями ЕС из-за близости к Кремлю, снова пытается добиться их смягчения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

Немецкий адвокат Усманова требует от Федерального суда Германии разрешить подать иск против Совета ЕС за "клевету" - якобы из-за формулировки в обосновании ограничений от 2023 года.

В документах ЕС Усманова называли "лицом, приближенным к Путину", которое решает бизнес вопросы российского диктатора Владимира Путина. Кроме того, его якобы называли "любимым олигархом" Путина.

Если апелляцию удовлетворят, это станет первым случаем, когда Совет ЕС окажется в немецком суде по подобным обвинениям.

Предыдущие попытки Усманова

Это уже не первая попытка олигарха обжаловать санкции Европейского союза. Ранее он обращался в Суд ЕС, но безрезультатно. Теперь его защита пытается атаковать санкционный механизм через другой правовой путь - ставя под сомнение достоверность обоснований в документах.