Российский олигарх через суд снова пытается оспорить санкции ЕС

Германия, Среда 27 августа 2025 13:31
Российский олигарх через суд снова пытается оспорить санкции ЕС Фото: российский миллиардер Алишер Усманов (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Российский бизнесмен Алишер Усманов, который находится под санкциями ЕС из-за близости к Кремлю, снова пытается добиться их смягчения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Немецкий адвокат Усманова требует от Федерального суда Германии разрешить подать иск против Совета ЕС за "клевету" - якобы из-за формулировки в обосновании ограничений от 2023 года.

В документах ЕС Усманова называли "лицом, приближенным к Путину", которое решает бизнес вопросы российского диктатора Владимира Путина. Кроме того, его якобы называли "любимым олигархом" Путина.

Если апелляцию удовлетворят, это станет первым случаем, когда Совет ЕС окажется в немецком суде по подобным обвинениям.

Предыдущие попытки Усманова

Это уже не первая попытка олигарха обжаловать санкции Европейского союза. Ранее он обращался в Суд ЕС, но безрезультатно. Теперь его защита пытается атаковать санкционный механизм через другой правовой путь - ставя под сомнение достоверность обоснований в документах.

Кто такой Алишер Усманов

Российско-узбекский бизнесмен в 2013 году возглавил список самых богатых людей Великобритании, с оценкой состояния в 20,4 млрд долларов. Его бизнес-империя включала производителя железной руды Metalloinvest, мобильного оператора MegaFon и инвестиции в интернет-компании, такие как Mail.ru.

Усманов потерпел значительное снижение состояния после введения международных санкций в 2022 году. Эти санкции были наложены после вторжения России в Украину, и включали замораживание активов и запрет на поездки.

По состоянию на 15 марта 2022 года его состояние уменьшилось почти на 25% по сравнению с 22 февраля 2022 года, что свидетельствует о существенном влиянии санкций на его финансовое положение.

Несмотря на санкции, в начале 2025 года состояние российского бизнесмена выросло на 3,9 млрд долларов, достигнув 17,1 млрд долларов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Усманов сложил полномочия президента Международной федерации фехтования (FIE). Он пробыл на посту всего четыре дня.

