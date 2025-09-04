Угорщина і Словаччина просять ЄС скасувати санкції щодо шести російських олігархів, - ЗМІ

Видання зазначило, що Угорщина, а останнім часом і Словаччина, використовують право вето, щоб домогтися виключення деяких найвідоміших імен із санкційного списку.

Обидві країни Центральної Європи підтримують тісні політичні зв’язки з Кремлем і стверджують, що санкції ЄС більше шкодять європейській економіці, ніж російській.

Кілька дипломатів в ЄС на умовах анонімності зазначили, що цього разу Словаччина хоче вилучити зі списку олігарха Алішера Усманова та бізнесмена Михайла Фрідмана. До цих двох імен Угорщина додає також олігархів Дмитра Мазепіна, Петра Авена, Мусу Бажаєва та Альберта Авдоляна.

Більшість із цих осіб уже пропонувалися для зняття санкцій під час попередніх раундів їхнього перегляду, за винятком Авдоляна, який потрапив під обмеження Брюсселя лише у лютому цього року.

Інші держави-члени ЄС висунули альтернативний варіант: виключити лише одну-дві так звані "слабкі справи", тобто осіб, які, ймовірно, все одно були б вилучені, оскільки підстави для їхніх санкцій є недостатніми і не витримали б судового оскарження.

Крім того, пропонується продовжувати санкції раз на 12 місяців, а не кожні пів року. Однак і Братислава, і Будапешт відхилили цю ідею на попередніх перемовинах у Брюсселі. Тепер дискусія перейде на рівень послів ЄС 3 вересня.

Не перший прецедент

Зазначається, що це вже не перше прохання з боку Будапешту. Так, у березні російський бізнесмен В'ячеслав Моше Кантор, міністр спорту Росії Михайло Дегтярьов та Гульбахор Ісмаїлова, сестра мільярдера-магната Алішера Усманова, були виключені з "чорного списку" після тижнів кропітких дипломатичних переговорів між європейськими чиновниками.

Санкції ЄС проти Росії, які наразі охоплюють понад 2600 фізичних і юридичних осіб, після 18 раундів обмежувальних заходів ЄС, мають одностайно продовжуватися кожні шість місяців - зазвичай у середині березня та вересня.

Наступний дедлайн для продовження обмежень - 15 вересня. Видання припускає, що наступного тижня, ймовірно, буде досягнуто певного компромісу щодо зазначених осіб.