ЕС может впервые ввести вторичные санкции против России, - Bloomberg

Европейский Союз рассматривает возможность ввести вторичные санкции против России, чтобы третьи страны не могли помогать ей уклоняться от уже введенных ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По информации источников издания, министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Копенгагене в конце недели обсудят использование инструмента против обхода санкций.

Этот инструмент принят в 2023 году, но до сих пор не использован. Он предусматривает запрет экспорта, поставки или передачу определенных товаров в третьи страны, которые, как считается, способствуют обходу санкций ЕС.

Как сообщает Bloomberg, соответствующие обсуждения будут продолжаться на фоне подготовки следующего, 19-го пакета санкций Евросоюза против России. Он будет содержать новые санкции против причастных к похищению украинских детей.

Отдельно министры иностранных дел стран ЕС обсудят дополнительные санкции против нефтегазового и финансового секторов России и импорт и экспорт российских товаров. Эти обсуждения будут проходить в неформальном формате и не будут сосредоточены непосредственно на новом пакете санкций.