"Венгрия на ложной стороне": Сибига пообещал зеркальный ответ Будапешту

"Если российская труба важнее украинских детей, убитых Россией сегодня утром, - это моральный упадок. Венгрия оказалась на ложной стороне истории. Мы ответим зеркально", - сказал Сибига в ответ на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Заявление Сийярто

Сийярто 28 августа заявил, нефтепровод "Дружба" имеет ключевое значение для Венгрии.

Министр отметил, что страна расценивает удары Украины по нефтепроводу как "атаку на суверенитет", и пригрозил, что "ни одна атака не останется без последствий".

Будапешт принял решение запретить въезд на свою территорию командиру украинской воинской части, которая нанесла удары по нефтепроводу.

Позже в правительстве Венгрии подтвердили, что речь идет о Роберте "Мадьяре" Бровди.