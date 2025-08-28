ua en ru
Чт, 28 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Количество жертв после обстрела Киева снова возросло: что известно на данный момент

Киев, Четверг 28 августа 2025 12:51
UA EN RU
Количество жертв после обстрела Киева снова возросло: что известно на данный момент Фото: возросло количество жертв российского удара по Киеву (Виталий Ночас, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

По состоянию на день 28 августа количество погибших в Киеве в результате ночной атаки российских оккупантов возросло до 15 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Ткаченко отметил, что в Дарницком районе до сих пор продолжается поисково-спасательная операция, однако уже известно о 15 погибших, среди которых четверо - дети.

"Также среди пострадавших - 10 детей. Уточняем", - добавил он.

Заметим, что еще десять человек в результате вражеского обстрела считаются пропавшими без вести.

Атака на Киев

Напомним, что Россия уже более трех лет ведет полномасштабную войну против Украины, ежедневно нанося удары по городам и селам нашей страны.

Сегодняшняя ночь не стала исключением: после нескольких недель относительной тишины в столице, оккупанты совершили одну из крупнейших атак на Киев, применив значительное количество ракет и ударных дронов.

В Дарницком районе столицы вражеская ракета попала в пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив один из подъездов. Предварительно сообщается, что снаряд попал примерно на уровне третьего-четвертого этажа, вызвав значительные разрушения.

РБК-Украина подготовило репортаж из Киева после атаки.

Из-за атаки движение на ряде ключевых улиц временно перекрыто. Пострадали гражданские объекты: жилые дома и инфраструктура, также есть раненые и погибшие.

Спасательные службы продолжают разбор завалов и оказание помощи пострадавшим. Жителей столицы призывают оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь обратился к международным партнерам, среди которых Китай и Венгрия, с призывом к решительной реакции на агрессию России.

Подробнее о том, что сейчас известно об обстреле столицы 28 августа - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Российская Федерация Война России против Украины
Новости
Подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы