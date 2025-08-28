Количество жертв после обстрела Киева снова возросло: что известно на данный момент

По состоянию на день 28 августа количество погибших в Киеве в результате ночной атаки российских оккупантов возросло до 15 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Заметим, что еще десять человек в результате вражеского обстрела считаются пропавшими без вести.

"Также среди пострадавших - 10 детей. Уточняем", - добавил он.

Ткаченко отметил, что в Дарницком районе до сих пор продолжается поисково-спасательная операция, однако уже известно о 15 погибших, среди которых четверо - дети.

Атака на Киев

Напомним, что Россия уже более трех лет ведет полномасштабную войну против Украины, ежедневно нанося удары по городам и селам нашей страны.

Сегодняшняя ночь не стала исключением: после нескольких недель относительной тишины в столице, оккупанты совершили одну из крупнейших атак на Киев, применив значительное количество ракет и ударных дронов.

В Дарницком районе столицы вражеская ракета попала в пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив один из подъездов. Предварительно сообщается, что снаряд попал примерно на уровне третьего-четвертого этажа, вызвав значительные разрушения.

РБК-Украина подготовило репортаж из Киева после атаки.

Из-за атаки движение на ряде ключевых улиц временно перекрыто. Пострадали гражданские объекты: жилые дома и инфраструктура, также есть раненые и погибшие.

Спасательные службы продолжают разбор завалов и оказание помощи пострадавшим. Жителей столицы призывают оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь обратился к международным партнерам, среди которых Китай и Венгрия, с призывом к решительной реакции на агрессию России.

