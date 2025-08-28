"Угорщина на хибному боці": Сибіга пообіцяв дзеркальну відповідь Будапешту

"Якщо російська труба важливіша за українських дітей, убитих Росією сьогодні вранці, - це моральний занепад. Угорщина опинилася на хибному боці історії. Ми відповімо дзеркально", - сказав Сибіга у відповідь на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

Заява Сійярто

Сійярто 28 серпня заявив, нафтопровід "Дружба" має ключове значення для Угорщини.

Міністр зазначив, що країна розцінює удари України по нафтопроводу як "атаку на суверенітет", і пригрозив, що "жодна атака не залишиться без наслідків".

Будапешт ухвалив рішення заборонити в’їзд на свою територію командиру української військової частини, яка нанесла удари по нафтопроводу.

Пізніше в уряді Угорщини підтвердили, що йдеться про Роберта "Мадяра" Бровді.