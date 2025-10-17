ua en ru
Орбан и Путин созвонились на фоне подготовки к саммиту с Трампом

Пятница 17 октября 2025 13:30
UA EN RU
Орбан и Путин созвонились на фоне подготовки к саммиту с Трампом Фото: Виктор Орбан и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и российский диктатор Владимир Путин поговорили по телефону. Основная тема - предстоящая встреча с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Коммерсантъ".

"Мы в ближайшее время сообщим о телефонном разговоре с премьер-министром Венгрии Орбаном. Сам Орбан тоже говорил о том, что имеет целью переговорить с Путиным. Этот телефонный разговор состоялся", - заявил Песков.

По его словам, Венгрия была выбрана для проведения саммита Трампа и Путина из-за ее якобы суверенной позиции.

"Такие решения принимаются взаимно. В этом случае Венгрия, как страна НАТО и Евросоюза, принимает особую позицию с точки зрения суверенности и отстаивания собственных интересов. Это вызывает уважение", - добавил спикер Кремля.

Подготовка встречи Трампа и Путина

Песков также подтвердил, что анонсированная встреча "может состояться в течение двух недель или чуть позже". Ранее такой срок очертил глава Белого дома.

"Это общее понимание, что не нужно ничего откладывать в долгий ящик", - отметил он.

По его словам, вопросов по организации предстоящего саммита много, для их проработки позвонят и встретятся госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Орбан подтвердил разговор

В социальной сети Facebook премьер Венгрии довольно лаконично отчитался о проведенном телефонном разговоре.

"Переговоры с президентом России состоялись. Подготовка (к встрече с Трампом - ред.) идет полным ходом", - отметил Орбан.

Что предшествовало

Напомним, лидер США Дональд Трамп 16 октября после разговора с Путиным анонсировал встречу с российским диктатором. Их саммит должен пройти в Будапеште в течение ближайших двух недель.

Российская сторона также объявила подготовку к встрече Трампа и Путина. Как известно, это будет вторая встреча Трампа с Путиным после начала его второй каденции с января этого года.

Отметим, что встреча Путина с Трампом должна состояться после поездки президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Сегодня украинский и американский лидеры проведут встречу в Белом доме.

