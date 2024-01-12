Соглашение по безопасности между Украиной и Британией подписали на 10 лет, но есть нюанс

Срок действия соглашения по безопасности между Украиной и Британией составляет 10 лет. Но это могут пересмотреть, если наша страна станет членом НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Настоящее соглашение действует в течение десяти лет с даты его подписания", - сказано в тексте соглашения.

При этом, в соответствии с декларацией стран "Большой семерки", участники планируют сохранить ее действие до вступления Украины в НАТО.

"В случае, если Украина станет членом НАТО до истечения срока действия настоящего соглашения, участники примут решение о его будущем статусе", - подчеркивается в тексте документа.

Соглашение по безопасности

Напомним, сегодня, 12 января, премьер Британии Риши Сунак прибыл в Киев с визитом.

Он уже встретился с президентом Владимиром Зеленским. Чиновники подписали соглашение по безопасности между двумя странами.

В частности, в документе Украина обязалась внедрить ряд реформ. Они касаются оборонного сектора и не только.

Глава британского правительства уже назвал документ историческим.