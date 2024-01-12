ua en ru
Пт, 12 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Соглашение по безопасности между Украиной и Британией подписали на 10 лет, но есть нюанс

Киев, Пятница 12 января 2024 18:23
UA EN RU
Соглашение по безопасности между Украиной и Британией подписали на 10 лет, но есть нюанс Фото: премьер Британии Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Срок действия соглашения по безопасности между Украиной и Британией составляет 10 лет. Но это могут пересмотреть, если наша страна станет членом НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Настоящее соглашение действует в течение десяти лет с даты его подписания", - сказано в тексте соглашения.

При этом, в соответствии с декларацией стран "Большой семерки", участники планируют сохранить ее действие до вступления Украины в НАТО.

"В случае, если Украина станет членом НАТО до истечения срока действия настоящего соглашения, участники примут решение о его будущем статусе", - подчеркивается в тексте документа.

Соглашение по безопасности

Напомним, сегодня, 12 января, премьер Британии Риши Сунак прибыл в Киев с визитом.

Он уже встретился с президентом Владимиром Зеленским. Чиновники подписали соглашение по безопасности между двумя странами.

В частности, в документе Украина обязалась внедрить ряд реформ. Они касаются оборонного сектора и не только.

Глава британского правительства уже назвал документ историческим.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Война России против Украины Гарантии безопасности Риши Сунак
NEWS
Кто такие хуситы и почему они нападают на корабли в Красном море
Кто такие хуситы и почему они нападают на корабли в Красном море
DAILY
Под надзором Китая. Чего ждать от выборов на Тайване и приведут ли они к конфликту
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Под надзором Китая. Чего ждать от выборов на Тайване и приведут ли они к конфликту