Угоду щодо безпеки між Україною та Британією підписали на 10 років, але є нюанс
Термін дії угоди щодо безпеки між Україною та Британією становить 10 років. Але це можуть переглянути, якщо наша країна стане членом НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
"Ця угода діє протягом десяти років з дати її підписання", - йдеться в тексті угоди.
При цьому, відповідно до декларації країн "Великої сімки", учасники планують зберегти її дію до вступу України в НАТО.
"У разі, якщо Україна стане членом НАТО до закінчення терміну дії цієї угоди, учасники ухвалять рішення про її майбутній статус", - наголошується в тексті документа.
Угода з безпеки
Нагадаємо, сьогодні, 12 січня, прем'єр Британії Ріші Сунак прибув до Києва з візитом.
Він уже зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Чиновники підписали угоду щодо безпеки між двома країнами.
Зокрема, у документі Україна зобов'язалася впровадити низку реформ. Вони стосуються оборонного сектору і не тільки.
Глава британського уряду вже назвав документ історичним.
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