Сделка Трампа с Моди в действии: Индия резко обвалила закупки российской нефти

Индия, Среда 18 февраля 2026 17:42
Сделка Трампа с Моди в действии: Индия резко обвалила закупки российской нефти Фото: аналитики прогнозируют, что поставки российской нефти в Индию продолжат падать (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В январе импорт российской нефти в Индию стал самым низким с конца 2022 года. По сравнению с декабрем 2025 года показатели снизились почти на четверть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Западная "петля" действует. Россия на грани нефтяного коллапса

Индия, третий по величине импортер и потребитель нефти в мире, увеличила закупки российской нефти со скидкой. В некоторых месяцах объемы закупок превышали 2 млн баррелей в день.

Однако западные санкции и давление США по заключению торговой сделки заставили Нью-Дели сократить закупки российской нефти.

Согласно данным, в прошлом месяце Индия импортировала около 1,1 миллиона баррелей российской нефти в день - это самый низкий показатель с ноября 2022 года. В январе импорт из России упал на 23,5% по сравнению с декабрем и примерно на треть по сравнению с предыдущим годом.

По словам аналитика Сумита Ритола, объемы импорта, вероятно, продолжат падать и дальше до среднего уровня от 1 до 1,2 млн баррелей в сутки в феврале и около 800 тысяч баррелей в сутки в марте.

"Показатели февраля могут показаться несколько ниже из-за сроков, поскольку часть грузов, прибывающих в конце месяца, разгружается в следующем месяце", - отметил он.

Отношения США и Индии

Отказ Индии от российской нефти стал результатом прогресса в отношениях с США. В частности, президент США Дональд Трамп уже отменил 25% тарифы на индийские товары, которые были введены именно из-за сотрудничества со страной-агрессором.

Трамп заявил, что Индия взяла на себя обязательства по ограничению торговли с агрессором. Речь идет о прямом или косвенном сокращении импорта российской нефти.

Отметим, президент США заявил, что договорился о торговом соглашении с Индией. Согласно ему США будут взимать сниженный взаимный тариф - 18% вместо 25%. Трамп отметил, что Индия снизит свои тарифы и нетарифные барьеры против Соединенных Штатов до нуля.

Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Индия Санкции против России
