Западная "удавка" работает. Россия на грани нефтяного коллапса, - Reuters

Россия, Понедельник 16 февраля 2026 17:31
Западная "удавка" работает. Россия на грани нефтяного коллапса, - Reuters Фото: РФ будет вынуждена сократить добычу из-за заполнения нефтяных хранилищ (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

РФ может резко сократить добычу нефти уже в ближайшее время из-за усиления давления со стороны администрации США и ЕС, что приведет к переполнению хранилищ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно данным аналитической компании Kpler, морской экспорт российской нефти, который в декабре составлял 3,8 млн баррелей в сутки, в январе упал до 3,4 млн баррелей, а в феврале - до 2,8 млн баррелей.

В то же время объем нефти, хранящейся на судах, в последние месяцы достиг рекордного уровня в более 150 млн баррелей. Многие танкеры также снизили скорость движения, что свидетельствует об ослаблении спроса.

Аналитики считают, что давление на экспорт РФ может усилиться в ближайшие месяцы, поскольку Индия, которая в 2025 году была крупнейшим покупателем российской нефти, готовится ограничить закупки для торговой сделки с США.

Внутренние хранилища нефти

Замедление закупок вызывает негативную цепную реакцию в нефтяной логистике РФ. Длительные рейсы "теневого флота" задерживают танкеры и уменьшают количество судов, которые могут хранить нефть в море. В результате россияне вынуждены перенаправлять больше нефти на внутренние хранилища.

Размер наземных хранилищ страны-агрессора неизвестен, но их объем, пишет Reuters, является ограниченным. Согласно данным Kpler, наземные запасы нефти составляют около 16 млн баррелей, или примерно 51% от общей емкости.

Кроме того, РФ может использовать часть своей трубопроводной сети для хранения нефти. Это позволит, по оценкам Kpler, увеличить наземную емкость до около 100 млн баррелей.

Сокращение добычи

Однако этого запаса может оказаться недостаточным, поскольку РФ производит около 9,3 млн баррелей нефти в сутки, из которых экспортируется половина. Таким образом, наземные хранилища могут быстро заполниться, если экспорт останется ограниченным - единственным возможным вариантом, считают эксперты, останется сокращение добычи.

Напомним, американский минфин выдал лицензию, которая позволяет компаниям из США поставлять Венесуэле оборудование и технологии для добычи нефти и газа. В то же время она запрещает любые транзакции для РФ и Китая.

Российская Федерация Индия теневой флот Санкции против России
