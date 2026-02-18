Угода Трампа з Моді в дії: Індія різко обвалила закупівлі російської нафти
У січні імпорт російської нафти в Індію став найнижчим з кінця 2022 року. Порівняно з груднем 2025 року показники знизились майже на чверть.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Індія, третій за величиною імпортер і споживач нафти у світі, збільшила закупівлі російської нафти зі знижкою. В деяких місяцях обсяги закупівель перевищували 2 млн барелів на день.
Проте західні санкції й тиск США щодо укладення торговельної угоди змусили Нью-Делі скоротити закупівлі російської нафти.
Згідно з даними, минулого місяця Індія імпортувала близько 1,1 мільйона барелів російської нафти на день - це найнижчий показник з листопада 2022 року. У січні імпорт з Росії впав на 23,5% порівняно з груднем і приблизно на третину порівняно з попереднім роком.
За словами аналітика Суміта Рітола, обсяги імпорту, ймовірно, продовжать падати й далі до середнього рівня від 1 до 1,2 млн барелів на добу в лютому і близько 800 тисяч барелів на добу в березні.
"Показники лютого можуть здатися дещо нижчими через терміни, оскільки частина вантажів, що прибувають наприкінці місяця, розвантажується в наступному місяці", - зазначив він.
Відносини США та Індії
Відмова Індії від російської нафти стала результатом прогресу у відносинах зі США. Зокрема, президент США Дональд Трамп вже скасував 25% тарифи на індійські товари, які були запроваджені саме через співпрацю з країною-агресоркою.
Трамп заявив, що Індія взяла на себе зобов'язання щодо обмеження торгівлі з агресором. Йдеться про пряме чи опосередковане скорочення імпорту російської нафти.
Зазначимо, президент США заявив, що домовився про торговельну угоду з Індією. Згідно з нею США стягуватимуть знижений взаємний тариф - 18% замість 25%. Трамп зауважив, що Індія знизить свої тарифи та нетарифні бар'єри проти Сполучених Штатів до нуля.