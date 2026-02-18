ua en ru
Угода Трампа з Моді в дії: Індія різко обвалила закупівлі російської нафти

Індія, Середа 18 лютого 2026 17:42
Угода Трампа з Моді в дії: Індія різко обвалила закупівлі російської нафти Фото: аналітики прогнозують, що поставки російської нафти в Індію продовжать падати (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У січні імпорт російської нафти в Індію став найнижчим з кінця 2022 року. Порівняно з груднем 2025 року показники знизились майже на чверть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Західний "зашморг" діє. Росія на межі нафтового колапсу

Індія, третій за величиною імпортер і споживач нафти у світі, збільшила закупівлі російської нафти зі знижкою. В деяких місяцях обсяги закупівель перевищували 2 млн барелів на день.

Проте західні санкції й тиск США щодо укладення торговельної угоди змусили Нью-Делі скоротити закупівлі російської нафти.

Згідно з даними, минулого місяця Індія імпортувала близько 1,1 мільйона барелів російської нафти на день - це найнижчий показник з листопада 2022 року. У січні імпорт з Росії впав на 23,5% порівняно з груднем і приблизно на третину порівняно з попереднім роком.

За словами аналітика Суміта Рітола, обсяги імпорту, ймовірно, продовжать падати й далі до середнього рівня від 1 до 1,2 млн барелів на добу в лютому і близько 800 тисяч барелів на добу в березні.

"Показники лютого можуть здатися дещо нижчими через терміни, оскільки частина вантажів, що прибувають наприкінці місяця, розвантажується в наступному місяці", - зазначив він.

Відносини США та Індії

Відмова Індії від російської нафти стала результатом прогресу у відносинах зі США. Зокрема, президент США Дональд Трамп вже скасував 25% тарифи на індійські товари, які були запроваджені саме через співпрацю з країною-агресоркою.

Трамп заявив, що Індія взяла на себе зобов'язання щодо обмеження торгівлі з агресором. Йдеться про пряме чи опосередковане скорочення імпорту російської нафти.

Зазначимо, президент США заявив, що домовився про торговельну угоду з Індією. Згідно з нею США стягуватимуть знижений взаємний тариф - 18% замість 25%. Трамп зауважив, що Індія знизить свої тарифи та нетарифні бар'єри проти Сполучених Штатів до нуля.

