Угода Трампа з Моді в дії: Індія різко обвалила закупівлі російської нафти

У січні імпорт російської нафти в Індію став найнижчим з кінця 2022 року. Порівняно з груднем 2025 року показники знизились майже на чверть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Індія, третій за величиною імпортер і споживач нафти у світі, збільшила закупівлі російської нафти зі знижкою. В деяких місяцях обсяги закупівель перевищували 2 млн барелів на день.

Проте західні санкції й тиск США щодо укладення торговельної угоди змусили Нью-Делі скоротити закупівлі російської нафти.

Згідно з даними, минулого місяця Індія імпортувала близько 1,1 мільйона барелів російської нафти на день - це найнижчий показник з листопада 2022 року. У січні імпорт з Росії впав на 23,5% порівняно з груднем і приблизно на третину порівняно з попереднім роком.

За словами аналітика Суміта Рітола, обсяги імпорту, ймовірно, продовжать падати й далі до середнього рівня від 1 до 1,2 млн барелів на добу в лютому і близько 800 тисяч барелів на добу в березні.

"Показники лютого можуть здатися дещо нижчими через терміни, оскільки частина вантажів, що прибувають наприкінці місяця, розвантажується в наступному місяці", - зазначив він.