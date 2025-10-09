Соглашение между Израилем и ХАМАС может быть подписана уже сегодня, - СМИ

В Вашингтоне о согласовании соглашения по сектору Газа узнали из круглого стола в Белом доме с участием президента США Дональда Трампа.

Во время встречи в зал вошел госсекретарь США Марко Рубио. Сначала он сел на стул, а затем подошел к Трампу, шепнул ему что-то на ухо и передал рукописную записку, в которой было написано: "Вам следует как можно быстрее утвердить сообщение в Truth Social, чтобы вы могли первым объявить о соглашении".

После этого глава государства заявил журналистам, что его проинформировали об "очень близком" соглашении об освобождении заложников и прекращении огня в Секторе Газа.

"Госсекретарь только что передал мне записку, в которой говорится, что мы очень близки к заключению соглашения на Ближнем Востоке, и что я должен немедленно прибыть", - сказал президент.

Визит мира

Трамп также сообщил журналистам, что скорее всего поедет в Египет в ближайшие дни, поскольку именно там "сейчас собрались все".

"Мы еще не решили окончательно. Я поеду в Египет. Скорее всего. Именно там сейчас собрались все, и мы это очень ценим, но я буду объезжать все страны, как говорится", - сказал глава государства.

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что вскоре можно ожидать публикацию президента в Truth Social.

Обновлено 01:37

Тем временем источники палестинского движения Сопротивления сообщили о согласии ХАМАС на проект мирного соглашения с Израилем.

"Подписание состоится сегодня, в четверг, в Египте", - сообщает издание Al Mayadeen.

Издание Sky News Arabia сообщает, что соглашение предусматривает полное прекращение огня, постепенный отвод израильской армии с 70% территории сектора Газа и одновременное освобождение пленных с обеих сторон.

По данным Al-Hadath, ХАМАС и Израиль должны подписать соглашение о прекращении огня в 12 часов по каирскому времени (идентично времени в Киеве - ред.).

По информации Reuters, руководитель ХАМАС в Газе и глава египетской разведки в эти минуты проводят встречу для того, чтобы "внести финальные штрихи" в мирное соглашение по Газе.