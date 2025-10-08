ХАМАС заявил о якобы "обмене" с Израилем списками заложников и заключенных

Фото: переговоры по миру в Газе продолжаются (Getty Images)

ХАМАС заявил о том, что "израильские и палестинские переговорщики" якобы "обменялись" обменялись списками пленных и заложников, которых могут освободить в случае достижения соглашения о мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Об обмене списками пленных и заложников говорится в распространенном заявлении террористической группировки ХАМАС по обновлению переговоров о мире в Газе. Указано, что заявление подписал высокопоставленный представитель ХАМАС Тахер аль-Нуну, который также "выразил оптимизм относительно перспектив договоренности". Аль-Нуну подтвердил, что переговоры сосредоточены на "механизмах прекращения войны, выводе войск из Сектора Газа и обмене пленными". Освобождение оставшихся израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, и 1 950 палестинских заключенных являются ключевыми пунктами мирного плана из 20 пунктов, предложенного президентом США Дональдом Трампом.