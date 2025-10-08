ua en ru
ХАМАС заявил о якобы "обмене" с Израилем списками заложников и заключенных

Среда 08 октября 2025 12:24
ХАМАС заявил о якобы "обмене" с Израилем списками заложников и заключенных Фото: переговоры по миру в Газе продолжаются (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

ХАМАС заявил о том, что "израильские и палестинские переговорщики" якобы "обменялись" обменялись списками пленных и заложников, которых могут освободить в случае достижения соглашения о мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Об обмене списками пленных и заложников говорится в распространенном заявлении террористической группировки ХАМАС по обновлению переговоров о мире в Газе.

Указано, что заявление подписал высокопоставленный представитель ХАМАС Тахер аль-Нуну, который также "выразил оптимизм относительно перспектив договоренности".

Аль-Нуну подтвердил, что переговоры сосредоточены на "механизмах прекращения войны, выводе войск из Сектора Газа и обмене пленными".

Освобождение оставшихся израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, и 1 950 палестинских заключенных являются ключевыми пунктами мирного плана из 20 пунктов, предложенного президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, 7 октября в Египте стартовали непрямые переговоры о прекращении войны в Газе. На них обсуждается в том числе освобождение пленных и заложников.

Стороны подтвердили готовность придерживаться общих принципов плана, предложенного американским президентом Дональдом Трампом, согласно которому военные действия должны прекратиться, заложники должны быть освобождены, а гуманитарная помощь должна поступать в Газу.

Какие препятствия в переговорах

Несмотря на требования Запада как можно быстрее заключить мирное соглашение, стороны требуют уточнений по ключевым деталям.

Израиль частично приостановил атаки по Газе, а ХАМАС настаивает на "гарантиях", что Тель-Авив действительно выполнит обещания по выводу войск после отказа боевиков от контроля и освобождения заложников.

Израильская сторона ограничивает первый этап переговоров только вопросом освобождения заложников и созданием буферной зоны по так называемой "желтой линии" в Газе.

В конце сентября Дональд Трамп анонсировал "эффективные" переговоры до подписания финального мирного соглашения по завершению войны в Секторе Газа.

