Угода між Ізраїлем та ХАМАС може бути підписана вже сьогодні, - ЗМІ

У Вашингтоні про погодження угоди щодо Сектору Газа дізналися з круглого столу в Білому домі за участю президента США Дональда Трампа.

Під час зустрічі до зали увійшов держсекретар США Марко Рубіо. Спочатку він сів на стілець, а опісля підійшов до Трампа, шепнув йому щось на вухо і передав рукописну записку, в якій було написано: "Вам слід якнайшвидше затвердити допис у Truth Social, щоб ви могли першим оголосити про угоду".

Опісля глава держави заявив журналістам, що його поінформували про "дуже близьку" угоду щодо звільнення заручників і припинення вогню в Секторі Газа.

"Держсекретар щойно передав мені записку, в якій йдеться про те, що ми дуже близькі до укладення угоди на Близькому Сході, і що я маю негайно прибути", - сказав президент.

Джерело: скрін з відео

Візит миру

Трамп також повідомив журналістам, що найімовірніше поїде до Єгипту найближчими днями, оскільки саме там "зараз зібралися всі".

"Ми ще не вирішили остаточно. Я поїду до Єгипту. Найімовірніше. Саме там зараз зібралися всі, і ми це дуже цінуємо, але я буду об'їжджати всі країни, як то кажуть", - сказав глава держави.

Високопоставлений чиновник Білого дому заявив, що незабаром можна очікувати публікацію президента в Truth Social.

Оновлено 01:37

Тим часом джерела палестинського руху Опору повідомили про згоду ХАМАС на проєкт мирної угоди з Ізраїлем.

"Підписання відбудеться сьогодні, у четвер, в Єгипті", - повідомляє видання Al Mayadeen.

Видання Sky News Arabia повідомляє, що угода передбачає повне припинення вогню, поступове відведення ізраїльської армії з 70% території Сектора Ґази та одночасне звільнення полонених з обох сторін.

За даними Al-Hadath, ХАМАС та Ізраїль мають підписати угоду про припинення вогню о 12 годині за каїрським часом (ідентичний часу в Києві - ред.).

За інформацією Reuters, керівник ХАМАС у Газі та глава єгипетської розвідки в ці хвилини проводять зустріч для того, щоб "внести фінальні штрихи" до мирної угоди щодо Гази.