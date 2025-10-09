ua en ru
Чт, 09 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Соглашение между Израилем и ХАМАС может быть подписана уже сегодня, - СМИ

Вашингтон, Четверг 09 октября 2025 01:15
UA EN RU
Соглашение между Израилем и ХАМАС может быть подписана уже сегодня, - СМИ Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Мирное соглашение между Израилем и палестинским движением ХАМАС может быть подписано в четверг, 9 октября, в Египте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на круглый стол в Белом доме 8 октября и CNN.

В Вашингтоне о согласовании соглашения по сектору Газа узнали из круглого стола в Белом доме с участием президента США Дональда Трампа.

Во время встречи в зал вошел госсекретарь США Марко Рубио. Сначала он сел на стул, а затем подошел к Трампу, шепнул ему что-то на ухо и передал рукописную записку, в которой было написано: "Вам следует как можно быстрее утвердить сообщение в Truth Social, чтобы вы могли первым объявить о соглашении".

После этого глава государства заявил журналистам, что его проинформировали об "очень близком" соглашении об освобождении заложников и прекращении огня в Секторе Газа.

"Госсекретарь только что передал мне записку, в которой говорится, что мы очень близки к заключению соглашения на Ближнем Востоке, и что я должен немедленно прибыть", - сказал президент.

Соглашение между Израилем и ХАМАС может быть подписана уже сегодня, - СМИ

Источник: скрин с видео

Визит мира

Трамп также сообщил журналистам, что скорее всего поедет в Египет в ближайшие дни, поскольку именно там "сейчас собрались все".

"Мы еще не решили окончательно. Я поеду в Египет. Скорее всего. Именно там сейчас собрались все, и мы это очень ценим, но я буду объезжать все страны, как говорится", - сказал глава государства.

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что вскоре можно ожидать публикацию президента в Truth Social.

Обновлено 01:37

Тем временем источники палестинского движения Сопротивления сообщили о согласии ХАМАС на проект мирного соглашения с Израилем.

"Подписание состоится сегодня, в четверг, в Египте", - сообщает издание Al Mayadeen.

Издание Sky News Arabia сообщает, что соглашение предусматривает полное прекращение огня, постепенный отвод израильской армии с 70% территории сектора Газа и одновременное освобождение пленных с обеих сторон.

По данным Al-Hadath, ХАМАС и Израиль должны подписать соглашение о прекращении огня в 12 часов по каирскому времени (идентично времени в Киеве - ред.).

По информации Reuters, руководитель ХАМАС в Газе и глава египетской разведки в эти минуты проводят встречу для того, чтобы "внести финальные штрихи" в мирное соглашение по Газе.

Мирный план Трампа по Газе

В конце сентября Дональд Трамп обнародовал собственный план завершения войны в Секторе Газа.

Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает поэтапный вывод войск из анклава, освобождение боевиками ХАМАС израильских заложников и начало нового этапа переговоров между сторонами.

4 октября по требованию президента США, Израиль приостановил наступление на город Газа. Иерусалим согласился изначально развести войска в Секторе Газа.

7 октября в Египте начались непрямые переговоры между сторонами. На них обсуждается в частности освобождение пленных и заложников.

8 октября в ХАМАС сообщили об обмене списками заложников пленных и заложников с Израилем.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Израиль Дональд Трамп Сектор Газа
Новости
Еще одна страна с почестями приняла Путина вместо ареста по ордеру МУС
Еще одна страна с почестями приняла Путина вместо ареста по ордеру МУС
Аналитика
ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы