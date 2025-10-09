ua en ru
Чт, 09 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Угода між Ізраїлем та ХАМАС може бути підписана вже сьогодні, - ЗМІ

Вашингтон, Четвер 09 жовтня 2025 01:15
UA EN RU
Угода між Ізраїлем та ХАМАС може бути підписана вже сьогодні, - ЗМІ Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Мирна угода між Ізраїлем та палестинським рухом ХАМАС може бути підписана у четвер, 9 жовтня, в Єгипті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на круглий стіл у Білому домі 8 жовтня та CNN.

У Вашингтоні про погодження угоди щодо Сектору Газа дізналися з круглого столу в Білому домі за участю президента США Дональда Трампа.

Під час зустрічі до зали увійшов держсекретар США Марко Рубіо. Спочатку він сів на стілець, а опісля підійшов до Трампа, шепнув йому щось на вухо і передав рукописну записку, в якій було написано: "Вам слід якнайшвидше затвердити допис у Truth Social, щоб ви могли першим оголосити про угоду".

Опісля глава держави заявив журналістам, що його поінформували про "дуже близьку" угоду щодо звільнення заручників і припинення вогню в Секторі Газа.

"Держсекретар щойно передав мені записку, в якій йдеться про те, що ми дуже близькі до укладення угоди на Близькому Сході, і що я маю негайно прибути", - сказав президент.

Угода між Ізраїлем та ХАМАС може бути підписана вже сьогодні, - ЗМІ

Джерело: скрін з відео

Візит миру

Трамп також повідомив журналістам, що найімовірніше поїде до Єгипту найближчими днями, оскільки саме там "зараз зібралися всі".

"Ми ще не вирішили остаточно. Я поїду до Єгипту. Найімовірніше. Саме там зараз зібралися всі, і ми це дуже цінуємо, але я буду об'їжджати всі країни, як то кажуть", - сказав глава держави.

Високопоставлений чиновник Білого дому заявив, що незабаром можна очікувати публікацію президента в Truth Social.

Оновлено 01:37

Тим часом джерела палестинського руху Опору повідомили про згоду ХАМАС на проєкт мирної угоди з Ізраїлем.

"Підписання відбудеться сьогодні, у четвер, в Єгипті", - повідомляє видання Al Mayadeen.

Видання Sky News Arabia повідомляє, що угода передбачає повне припинення вогню, поступове відведення ізраїльської армії з 70% території Сектора Ґази та одночасне звільнення полонених з обох сторін.

За даними Al-Hadath, ХАМАС та Ізраїль мають підписати угоду про припинення вогню о 12 годині за каїрським часом (ідентичний часу в Києві - ред.).

За інформацією Reuters, керівник ХАМАС у Газі та глава єгипетської розвідки в ці хвилини проводять зустріч для того, щоб "внести фінальні штрихи" до мирної угоди щодо Гази.

Мирний план Трампа по Газі

Наприкінці вересня Дональд Трамп оприлюднив власний план завершення війни у Секторі Газа.

Документ складається з 20 пунктів і передбачає поетапне виведення військ з анклаву, звільнення бойовиками ХАМАС ізраїльських заручників та початок нового етапу переговорів між сторонами.

4 жовтня на вимогу президента США, Ізраїль призупинив наступ на місто Газа. Єрусалим погодився початково розвести війська у Секторі Газа.

7 жовтня в Єгипті розпочалися непрямі переговори між сторонами. На них обговорюється зокрема звільнення полонених та заручників.

8 жовтні у ХАМАС повідомили про обмін списками заручників полонених і заручників з Ізраїлем.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАС Ізраїль Дональд Трамп Сектор Газа
Новини
Ще одна країна з почестями прийняла Путіна замість арешту за ордером МКС
Ще одна країна з почестями прийняла Путіна замість арешту за ордером МКС
Аналітика
ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи