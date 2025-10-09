Угода між Ізраїлем та ХАМАС може бути підписана вже сьогодні, - ЗМІ
Мирна угода між Ізраїлем та палестинським рухом ХАМАС може бути підписана у четвер, 9 жовтня, в Єгипті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на круглий стіл у Білому домі 8 жовтня та CNN.
У Вашингтоні про погодження угоди щодо Сектору Газа дізналися з круглого столу в Білому домі за участю президента США Дональда Трампа.
Під час зустрічі до зали увійшов держсекретар США Марко Рубіо. Спочатку він сів на стілець, а опісля підійшов до Трампа, шепнув йому щось на вухо і передав рукописну записку, в якій було написано: "Вам слід якнайшвидше затвердити допис у Truth Social, щоб ви могли першим оголосити про угоду".
Опісля глава держави заявив журналістам, що його поінформували про "дуже близьку" угоду щодо звільнення заручників і припинення вогню в Секторі Газа.
"Держсекретар щойно передав мені записку, в якій йдеться про те, що ми дуже близькі до укладення угоди на Близькому Сході, і що я маю негайно прибути", - сказав президент.
Джерело: скрін з відео
Візит миру
Трамп також повідомив журналістам, що найімовірніше поїде до Єгипту найближчими днями, оскільки саме там "зараз зібралися всі".
"Ми ще не вирішили остаточно. Я поїду до Єгипту. Найімовірніше. Саме там зараз зібралися всі, і ми це дуже цінуємо, але я буду об'їжджати всі країни, як то кажуть", - сказав глава держави.
Високопоставлений чиновник Білого дому заявив, що незабаром можна очікувати публікацію президента в Truth Social.
Оновлено 01:37
Тим часом джерела палестинського руху Опору повідомили про згоду ХАМАС на проєкт мирної угоди з Ізраїлем.
"Підписання відбудеться сьогодні, у четвер, в Єгипті", - повідомляє видання Al Mayadeen.
Видання Sky News Arabia повідомляє, що угода передбачає повне припинення вогню, поступове відведення ізраїльської армії з 70% території Сектора Ґази та одночасне звільнення полонених з обох сторін.
За даними Al-Hadath, ХАМАС та Ізраїль мають підписати угоду про припинення вогню о 12 годині за каїрським часом (ідентичний часу в Києві - ред.).
За інформацією Reuters, керівник ХАМАС у Газі та глава єгипетської розвідки в ці хвилини проводять зустріч для того, щоб "внести фінальні штрихи" до мирної угоди щодо Гази.
Мирний план Трампа по Газі
Наприкінці вересня Дональд Трамп оприлюднив власний план завершення війни у Секторі Газа.
Документ складається з 20 пунктів і передбачає поетапне виведення військ з анклаву, звільнення бойовиками ХАМАС ізраїльських заручників та початок нового етапу переговорів між сторонами.
4 жовтня на вимогу президента США, Ізраїль призупинив наступ на місто Газа. Єрусалим погодився початково розвести війська у Секторі Газа.
7 жовтня в Єгипті розпочалися непрямі переговори між сторонами. На них обговорюється зокрема звільнення полонених та заручників.
8 жовтні у ХАМАС повідомили про обмін списками заручників полонених і заручників з Ізраїлем.