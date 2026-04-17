США и Иран "в принципе договорились" о сделке: СМИ узнали о прорыве в переговорах

В переговорах между США и Ираном достигнут принципиальный прогресс, позволяющий говорить о возможном приближении соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

США и Иран приблизились к соглашению

США и Иран "в принципе согласны" на заключение сделки по итогам переговоров, сообщил Reuters ключевой пакистанский посредник, участвующий в диалоге между сторонами.

По его словам, в ходе неофициальной дипломатии за последние дни был зафиксирован ощутимый прогресс, а ряд сложных вопросов удалось сдвинуть с места во время встреч в Тегеране на этой неделе.

Роль посредников и возможные сроки

Как отмечается, де-факто руководитель Пакистана фельдмаршал Асим Мунир сыграл важную роль в продвижении переговорного процесса, помогая сторонам преодолеть наиболее чувствительные разногласия.

По предварительным данным, на следующем этапе обсуждений может быть подписан меморандум о взаимопонимании, после чего в течение примерно 60 дней стороны рассчитывают выйти на полноценное соглашение.

Заявления США и Ирана

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что соглашение находится на финальной стадии, а конфликт "должен вскоре завершиться".

Он также допустил возможность поездки в Исламабад в случае подписания документа.

В то же время иранские источники уточняют, что ряд разногласий между сторонами пока сохраняется и требует дополнительного согласования.