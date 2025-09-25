ua en ru
УЕФА забанит израильский футбол уже на следующей неделе - инсайд британского СМИ

Четверг 25 сентября 2025 17:25
УЕФА забанит израильский футбол уже на следующей неделе - инсайд британского СМИ
Автор: Андрей Костенко

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), как ожидается, большинством голосов примет решение об отстранении Израиля от всех европейских футбольных соревнований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британское издание The Times.

Обстоятельства изменились

Голосование должно состояться в ближайшие дни. Отстранение означает, что сборная Израиля по футболу не сможет участвовать в отборочных матчах чемпионата мира, а клуб "Маккаби" (Тель-Авив) лишат возможности продолжить выступления в основном раунде Лиги Европы.

В материале The Times отмечается, что в руководстве УЕФА сложилось большинство в поддержку отстранения Израиля. Сторонники этого решения приводят в пример санкции против России - после вторжения в Украину в феврале 2022 года. Они отмечают, что ФИФА и УЕФА отстранили Россию уже через четыре дня после начала войны, тогда как в отношении Израиля решение затягивается более 700 дней с начала войны в Газе.

В то же время ряд футбольных функционеров отмечают, что нельзя ставить Израиль и РФ на одну доску, ведь Россия инициировала войну, тогда как действия еврейского государства стали ответом на атаку ХАМАС, осуществленную в октябре 2023 года. Однако преобладает мнение, что за два года обстоятельства изменились - и война в Газе больше не имеет оборонительного характера.

Давление со стороны политиков и знаменитостей

Ситуация получила широкую международную огласку. Легенда футбола Эрик Кантона публично призвал УЕФА и ФИФА отстранить Израиль, подчеркнув, что футбол - это не только спорт, но и инструмент политики и культуры. Также с требованием дисквалификации выступила группа экспертов ООН, которая обвинила Израиль в геноциде в Газе.

В то же время против такого сценария выступает президент США Дональд Трамп. Его близкие отношения с руководителем ФИФА Джанни Инфантино могут осложнить принятие решения. Представители американского Госдепа уже заявили, что Вашингтон будет работать над тем, чтобы Израиль не отстранили от ЧМ-2026.

Матч "Динамо" - "Маккаби" Тель-Авив в квалвификации ЛЕ (ФК "Динамо")

Матч "Динамо" - "Маккаби" Тель-Авив в квалвификации ЛЕ (ФК "Динамо")

Израильские команды в европейских турнирах

Сборная Израиля сейчас идет третьей в отборочной группе I к ЧМ-2026. В активе команды столько же очков, сколько у Италии (провела на одну игру меньше). Но она отстает на шесть пунктов от лидера группы - Норвегии.

Впереди у израильтян осталось три матча квалификации: с Норвегией и Италией на выезде, и номинально домашний поединок с Молдовой. Отметим, что домашние игры израильская команда проводит в Венгрии.

Клуб "Маккаби" из Тель-Авива, который на пути к основному раунду Лиги Европы выбил киевское "Динамо", 24 сентября стартовал в турнире. Он провел выездной поединок с греческим клубом ПАОК (0:0). Во время матча болельщики греческого клуба выкрикивали антиизраильские лозунги и развернули баннер с призывом "Покажите Израилю красную карточку".

Футбол УЕФА Израиль
