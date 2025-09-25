УЄФА забанить ізраїльський футбол вже наступного тижня – інсайд британського ЗМІ
Керівництво Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), як очікується, більшістю голосів ухвалить рішення про відсторонення Ізраїлю від усіх європейських футбольних змагань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британське видання The Times.
Обставини змінилися
Голосування має відбутися найближчими днями. Відсторонення означає, що збірна Ізраїлю з футболу не зможе брати участь у відбіркових матчах чемпіонату світу, а клуб "Маккабі" (Тель-Авів) позбавлять можливості продовжити виступи в основному раунді Ліги Європи.
У матеріалі The Times наголошується, що в керівництві УЄФА склалася більшість на підтримку відсторонення Ізраїлю. Прихильники цього рішення наводять у приклад санкції проти Росії – після вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Вони наголошують, що ФІФА та УЄФА відсторонили Росію вже через чотири дні після початку війни, тоді як щодо Ізраїлю рішення затягується понад 700 днів від початку війни у Газі.
Водночас низка футбольних функціонерів зазначають, що не можна ставити Ізраїль і РФ на одну дошку, адже Росія ініціювала війну, тоді як дії єврейської держави стали відповіддю на атаку ХАМАС, здійснену в жовтні 2023 року. Проте переважає думка, що за два роки обставини змінилися – і війна в Газі більше не має оборонного характеру.
Тиск з боку політиків і знаменитостей
Ситуація набула широкого міжнародного розголосу. Легенда футболу Ерік Кантона публічно закликав УЄФА та ФІФА відсторонити Ізраїль, наголосивши, що футбол – це не лише спорт, а й інструмент політики та культури. Також із вимогою дискваліфікації виступила група експертів ООН, яка звинуватила Ізраїль у геноциді в Газі.
Водночас проти такого сценарію виступає президент США Дональд Трамп. Його близькі відносини з керівником ФІФА Джанні Інфантіно можуть ускладнити ухвалення рішення. Представники американського Держдепу вже заявили, що Вашингтон працюватиме над тим, аби Ізраїль не відсторонили від ЧС-2026.
Матч "Динамо" -- "Маккабі" Тель-Авів у квалвіфікації ЛЄ (ФК "Динамо")
Ізраїльські команди в європейських турнірах
Збірна Ізраїлю нині йде третьою у відбірковій групі I до ЧС-2026. В активі команди стільки ж очок, скільки в Італії (провела на одну гру менше). Але вона відстає на шість пунктів від лідера групи – Норвегії.
Попереду в ізраїльтян залишилося три матчі кваліфікації: з Норвегією та Італією на виїзді, та номінально домашній поєдинок з Молдовою. Зазначимо, що домашні ігри ізраїльська команда проводить в Угорщині.
Клуб "Маккабі" з Тель-Авіву, який на шляху до основного раунду Ліги Європи вибив київське "Динамо", 24 вересня стартував у турнірі. Він провів виїзний поєдинок з грецьким клубом ПАОК (0:0). Під час матчу уболівальники грецького клубу вигукували антиізраїльські гасла та розгорнули банер із закликом "Покажіть Ізраїлю червону картку".
