УЄФА затвердив місце проведення матчу "Шахтар" - "Айнтрахт"

Фото: стадіон "Металіст" (facebook.com/MetalistFC)

Поєдинок відбудеться в Харкові на ОСК "Металіст"

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) затвердив місце проведення першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи між "Шахтарем" і "Айнтрахтом". Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Поєдинок відбудеться в Харкові на ОСК "Металіст". Зустріч відбудеться 14 лютого, початок гри - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що матч 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Ліон" був перенесений з Харкова до Києва.

Причиною стало ухвалення Верховною радою закону про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану в Україні", яке поширювалось на десять областей з 28 листопада строком на 30 днів.

Директор змагань УЄФА Джорджо Маркетті заявив, що жоден матч під егідою оранізації не відбудуться в тих місцях, де діє воєнний стан.

"Горянки" вийшов в 1/16 фіналу Ліги Європи, посівши третє місце в групі Ліги чемпіонів. "Айнтрахт" пройшов в плей-офф турніру, посівши перше місце в своєму квартеті Ліги Європи.