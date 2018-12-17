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"Динамо" і "Шахтар" дізналися суперників по 1/16 фіналу Ліга Європи

Новини » Спорт    17.12.2018 - 14:25
"Динамо" і "Шахтар" дізналися суперників по 1/16 фіналу Ліга Європи
Фото: жеребкування 1/16 фіналу Ліга Європи (twitter.com/fcshakhtar)

Відбулось жеребкування другого за престижністю євротурніру

У штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, за підсумками якої своїх суперників дізналися два українські клуби - "Динамо" і "Шахтар". Результати церемонії доступні на сайті організації.

Так, київський клуб зустрінеться з грецьким "Олімпіакосом", а "гірники" - німецьким "Айнтрахтом".

Підсумки жеребкування:

"Вікторія" Пльзень (Чехія) - "Динамо" Загреб (Хорватія)
"Брюгге" (Бельгія) - "Зальцбург" (Австрія)
"Рапід" (Австрія) - "Інтер" (Італія)
"Славія" (Чехія) - "Генк" (Бельгія)
"Краснодар" (Росія) - "Байєр" (Німеччина)
"Цюріх" (Швейцарія) - "Наполі" (Італія)
"Мальме" (Швеція) - "Челсі" (Англія)
"Шахтар" (Україна) - "Айнтрахт" (Німеччина)
"Селтік" (Шотландія) - "Валенсія" (Іспанія)
"Ренн" (Франція) - "Бетіс" (Іспанія)
"Олімпіакос" (Греція) - "Динамо" Київ (Україна)
"Лаціо" (Італія) - "Севілья" (Іспанія)
"Фенербахче" (Туреччина) - "Зеніт" (Росія)
БАТЕ (Білорусь) - "Арсенал" (Англія)
"Галатасарай" (Туреччина) - "Бенфіка" (Португалія)

Перші матчі 1/16 фіналу пройдуть 14 лютого, матчі-відповіді - 21 лютого. Фінальна гра відбудеться 29 травня в Баку на стадіоні "Олімпійський".

Нагадаємо, раніше за підсумками жеребкування 16 команд дізнались суперників по стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

 

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