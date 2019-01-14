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УЕФА утвердил место проведения матча "Шахтер" - "Айнтрахт"

Новости » Спорт    14.01.2019 - 16:25
УЕФА утвердил место проведения матча "Шахтер" - "Айнтрахт"
Фото: стадион "Металлист" (facebook.com/MetalistFC)

Поединок состоится в Харькове на ОСК "Металлист"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил место проведения первого матча 1/16 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Айнтрахтом". Об этом сообщает официальный сайт организации.

Поединок состоится в Харькове на ОСК "Металлист". Встреча состоится 14 февраля, начало игры - в 22:00 по киевскому времени. 

Напомним, что матч 6 тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" - "Лион" был перенесен из Харькова в Киев.

Причиной стало принятие Верховной Радой закона об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине", которое распространялось на десять областей с 28 ноября сроком на 30 дней.

Директор соревнований УЕФА Джорджио Маркетти заявил, что ни один матч под эгидой оранизации не состоятся в тех местах, где действует военное положение.

"Горянки" вышели в 1/16 финала Лиги Европы, заняв третье место в группе Лиги чемпионов. "Айнтрахт" прошел в плей-офф турнира, заняв первое место в своем квартете Лиги Европы.

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