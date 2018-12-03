Матч Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Ліон" буде перенесений з Харкова

Фото: "Ліон" - "Шахтар" (shakhtar.com)

Поки невідомо в якому саме місті відбудеться гра

Матч заключного туру групового раунду Ліги чемпіонів між донецьким "Шахтарем" і французським "Ліоном" буде перенесений з Харкова. Про це у коментарі AFP заявив директор змагань Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Джорджо Маркетті.

"Жоден матч під егідою УЄФА не відбудуться в тих місцях, де діє військовий стан. Матч між Шахтарем і Ліоном не відбудуться в Харкові. Також ми не знаємо поки в якому місті пройде ця гра", - цитує його France Football.

Раніше повідомлялося, що ФФУ звернулася до "Арени Львів" з приводу проведення цього матчу.

Поєдинок шостого туру групового раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Ліон" запланований на 12 грудня в Харкові, де проводить свої домашні ігри донецький клуб. Перемога в цьому матчі виведе донецьку команду в плей-офф раунд Ліги чемпіонів з другого місця.