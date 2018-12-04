Матч Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Ліон" відбудеться у Києві

Фото: "Ліон" - "Шахтар" (shakhtar.com)

Поєдинок прийме НСК "Олімпійський"

Матч шостого туру групового раунду Ліги чемпіонів між донецьким "Шахтарем" і французьким "Ліоном" відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський". Про це повідомляється у профілі матчу на офіційному сайті УЄФА і Twitter "гірників".

Спочатку зустріч, запланована на 12 грудня, повинна була пройти в Харкові на ОСК "Металіст" - домашньому стадіоні "гірників" в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів.

Официально! Матч @ChampionsLeague «Шахтер» – «Лион» состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» 12 декабря.



Подробности – скоро на https://t.co/CXvLcWhJLS. pic.twitter.com/EiA8hvWqqz — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 4, 2018

Нагадаємо, Верховна рада 26 листопада ухвалила закон про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану в Україні". Воєнний стан вводиться в десяти областях України з 28 листопада строком на 30 днів.

Директор змагань УЄФА Джорджо Маркетті заявив, що жоден матч під егідою оранізації не відбудуться в тих місцях, де діє воєнний стан.

Через відсутність гарантій безпеки президент "Ліона" Жан-Мішель Ола зізнався, що "не дуже хотів би" відправляти свою команду до Харкова на матч проти "Шахтаря".