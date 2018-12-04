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Матч Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Ліон" відбудеться у Києві

Новини » Спорт    04.12.2018 - 18:16
Матч Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Ліон" відбудеться у Києві
Фото: "Ліон" - "Шахтар" (shakhtar.com)

Поєдинок прийме НСК "Олімпійський"

Матч шостого туру групового раунду Ліги чемпіонів між донецьким "Шахтарем" і французьким "Ліоном" відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський". Про це повідомляється у профілі матчу на офіційному сайті УЄФА і Twitter "гірників".

Спочатку зустріч, запланована на 12 грудня, повинна була пройти в Харкові на ОСК "Металіст" - домашньому стадіоні "гірників" в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Верховна рада 26 листопада ухвалила закон про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану в Україні". Воєнний стан вводиться в десяти областях України з 28 листопада строком на 30 днів.

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Через відсутність гарантій безпеки президент "Ліона" Жан-Мішель Ола зізнався, що "не дуже хотів би" відправляти свою команду до Харкова на матч проти "Шахтаря".

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