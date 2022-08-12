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Удари по ЗАЕС та заборона в'їзду росіянам із шенгенськими візами до Естонії: новини за 11 серпня

Колаж РБК-Україна
Автор: RBC.UA

Російські війська чотири рази вдарили по території ЗАЕС, Естонія заборонила в'їзд росіянам із шенгенськими візами, McDonald's відновлює роботу в Україні. Докладніше про те, що сталося в четвер, 11 серпня – у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Естонія заборонила в'їзд росіянам з шенгенськими візами

Уряд Естонії прийняв рішення заборонити в'їзд в країну громадянам РФ з діючими шенгенськими візами, виданими Естонією.

Крім того, Естонія скасує заборону на в'їзд в ЄС російських громадян з видом на проживання, виданим російською владою.

Сейм Латвії визнав Росію країною-спонсором тероризму

Сейм Латвії в четвер, 11 серпня, визнав насильство Росії щодо мирного населення України та інших країн тероризмом, а саму Росію державою, що підтримує тероризм.

У заяві латвійських депутатів міститься заклик до держав Євросоюзу негайно призупинити туризм і обмежити видачу в'їзних віз громадянам Росії та Білорусі.

McDonald’s відновлює роботу в Україні

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s знову відкривається в Україні. Ресторани мережі не працювали від початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Вітаю рішення компанії McDonald’s відновити роботу ресторанів в Україні. Спочатку це буде Київ і західна частина нашої країни", - написав він.

Франція потерпає від аномальної спеки

У Франції цього літа зафіксували аномальну спеку. Зафіксовано понад 60 абсолютних температурних рекордів.У країні почалися масштабні пожежі, які намагаються погасити тисячі рятувальників. Подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

Руйнівний деревопад і річки на вулицях: відео наслідків зливи з буревієм у Кривому Розі

Негода накрила Кривий Ріг 11 серпня і призвела до підтоплення деяких вулиць через потужний дощ, а також деревопаду і руйнувань унаслідок ураганного вітру. Наслідки стихії, що розгулялася, жителі Кривого Рогу зняли на фото і відео, після чого кадри розмістили в пабліках в мережі.

Сильні пориви вітру зірвали дерево біля багатоповерхівки в районі Соцміста, і стовбур, що звалився, проломив стіну житлового будинку, після чого перекрив дорогу.

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