Удары Украины по НПЗ сорвали рынок топлива в РФ, большинство водителей ощутили дефицит, - ISW

Иллюстративное фото: удары Украины по НПЗ сорвали рынок топлива в РФ (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Более 70% водителей в РФ заметили значительный рост цен на топливо после серии успешных украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Еще больше опрошенных убеждены - ситуация будет только ухудшаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Как отмечается в отчете, на заправках все чаще реализуют топливо низкого качества, которое приводит к массовым неисправностям двигателей. Из-за дефицита почти половина российских автомобилистов вынуждены менять свои привычки вождения и экономить каждый литр.

Опрос финансовой платформы WEBBANKIR показал: 74% российских водителей уже ощутили рост цен на бензин с августа 2025 года, а 90% ожидают дальнейшего подорожания.

Более половины опрошенных, 56%, считают рост стоимости топлива существенным, а почти 19% сталкивались с пустыми колонками на АЗС. Из-за дефицита около 40% водителей изменили стиль поездок, пытаясь экономить, еще 38% перешли на более дешевое топливо.

Аналитики отмечают, что с начала года бензин в РФ подорожал на 10%, что стало самым резким скачком цен за последние 15 лет. При этом ситуацию осложняет еще одна проблема - качество топлива.

Председатель "Союза автосервисов России" Юрий Валько заявил, что на российских заправках все чаще продают низкокачественный бензин, который повреждает двигатели. В компании Geely Motors также сообщили о массовых поломках авто в РФ и прямо обвинили заправщиков в использовании топлива с превышенным содержанием примесей.

В Институте изучения войны объясняют этот кризис последствиями украинской кампании ударов по российской энергетической инфраструктуре, которая вызывает дефицит топлива, скачки цен и грозит ростом инфляции в РФ. Аналитики отмечают: даже российские государственные СМИ вынуждены признавать масштабы проблемы, что свидетельствует о ее углублении.

 

Топливный кризис в России

Напомним, что топливный кризис в России развернулся после серии масштабных ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам. В результате атак в ряде регионов РФ, а также на оккупированных украинских территориях, были введены ограничения на продажу топлива, а российские власти даже вынужденно запретили его экспорт.

На фоне дефицита сети АЗС начали массово закрываться, в том числе и в Москве. По данным российских СМИ, по меньшей мере 57 регионов уже ощутили на себе последствия нехватки бензина, вызванной ударами по НПЗ.

Чтобы частично стабилизировать ситуацию, Кремль вернулся к закупкам бензина в Беларуси через Петербургскую биржу. Поставки возобновили впервые почти за год, что в РФ объясняют "высоким спросом и внеплановой остановкой нефтеперерабатывающих заводов".

