Без света по пять часов. Украина перешла на почасовые отключения света: графики: графики
В Украине после очередного массового удара российской армии были введены почасовые графики отключения света.
РБК-Украина рассказывает, в каких регионах и как сегодня будут выключать свет.
Киев
По команде "Укрэнерго" Киев переходит к стабилизационным графикам отключений
- Подгруппа 1.1 отключение с 10:00 до 13:30
- Подгруппа 1.2 отключение с 10:00 до 13:30
- Подгруппа 2.1 без отключений
- Подгруппа 2.2 без отключений
- Подгруппа 3.1 отключение с 14:00 до 17:00
- Подгруппа 3.2 отключение с 14:00 до 17:00
- Подгруппа 4.1 отключение с 13:30 до 17:00
- Подгруппа 4.2 отключение с 13:30 до 17:00
- Подгруппа 5.1 отключение с 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00
- Подгруппа 5.2 отключение с 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00
- Подгруппа 6.1 отключение: с 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00
- Подгруппа 6.2 отключение с 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00
Киевская область
В компании "ДТЭК" сообщили, что сегодня, по распоряжению "Укрэнерго", в регионе будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии.
Кировоградская область
На Кировоградщине по распоряжению Укрэнерго в 8:00 начнет действовать график почасовых отключений.
Сейчас он выглядит следующим образом:
- Подгруппа 1.1: 08:00-10:00, 16:00-18:00
- Подгруппа 1.2: 08:00-10:00, 16:00-18:00
- Подгруппа 2.1: 08-10:00, 16:00-18:00
- Подгруппа 2.2: 08:00-10:00, 16:00-18:00
- Подгруппа 3.1: 12:00-14:00
- Подгруппа 3.2: 12:00-14:00
- Подгруппа 4.1: 10-12:00, 18:00-19:00
- Подгруппа 4.2: 10:00-12:00, 18:00-19:00
- Подгруппа 5.1: 14:00-16:00, 18:00-19:00
- Подгруппа 5.2: 14:00-16, 18:00-19:00
- Подгруппа 6.1: 14:00-16:00
- Подгруппа 6.2: 14:00-16:00
Днепропетровская область
В Днепропетровской области графики отключений разбиты по принципу, как в Киеве. Каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.
Черниговская область
"Получили распоряжение НЭК "Укрэнерго" по применению Графика почасовых отключений (ГПВ)", - сообщили в "Черниговоблэнерго".
Сумская область
На Сумщине введены графики почасовых отключений, в соответствии с командой из НЭК "Укрэнерго". Графики аварийных отключений отменены.
Графики действуют:
- с 08:00 - 10:00 - 2 очереди;
- с 10:00 - 14:00 - 1 очередь;
- с 14:00 - 19:00 - 2 очереди.
Черкасская область
Согласно команде НЭК "Укрэнерго", 30 октября с 09:00 до 19:00 по Черкасской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ).
Часы отсутствия электроснабжения:
- Подгруппа 1.1 15:00 - 17:00
- Подгруппа 1.2 15:00 - 17:00
- Подгруппа 2.1 09:00 - 10:00, 16:00 - 18:00
- Подгруппа 2.2 09:00 - 10:00, 16:00 - 18:00
- Подгруппа 3.1 09:00 - 11:00, 17:00 - 19:00
- Подгруппа 3.2 09:00 - 11:00, 17:00 - 19:00
- Подгруппа 4.1 11:00 - 13:00, 18:00 - 19:00
- Подгруппа 4.2 11:00 - 13:00, 18:00 - 19:00
- Подгруппа 5.1 13:00 - 15:00
- Подгруппа 5.2 13:00 - 15:00
- Подгруппа 6.1 14:00 - 16:00
- Подгруппа 6.2 14:00 - 16:00
Ивано-Франковская область
По информации НЭК "Укрэнерго", в результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру по Украине вводятся ограничения электроснабжения.
"Восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью", - комментирует "Укрэнерго".
Энергетические объекты Ивано-Франковской области также подверглись атаке.
Тернопольская область
В четверг, 30 октября на Тернопольщине будут применяться графики почасовых отключений. Согласно команде НЭК "Укрэнерго" 30 октября с 08:00 по 19:00 на Тернопольщине будут применяться графики почасовых отключений.
График сформирован с учетом обновленной инструкции по составлению ГПВ и полученных указаний от НЭК "Укрэнерго" о порядке применения очередей. Отныне действует 12 подочередей отключений.
Львов и область
Вследствие массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру - во всех регионах Украины введены меры ограничения потребления. Во Львове и области также введены графики отключения.
Житомирская область
Сегодня, 30 октября, согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго" на Житомирщине будут применяться графики почасовых отключений (ГПВ) с 08:00 до 19:00 объемом от 1 до 2 очередей.
Харьковская область
Согласно команде НЭК "Укрэнерго" для стабилизации ситуации в Объединенной энергосистеме будут выключаться одновременно:
08:00-10:00 - 1,5 очереди,
10:00-14:00 - 1 очередь
14:00-19:00 - 2 очереди.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчергам с учетом времени на переключение (ориентировочно):
- Подгруппа 1.1 14:00-16:00
- Подгруппа 1.2 14:00-16:00
- Подгруппа 2.1 14:00-16:00
- Подгруппа 2.2 14:00-16:00
- Подгруппа 3.1 16:00-19:00
- Подгруппа 3.2 8:00-10:00, 16:00-19:00
- Подгруппа 4.1 8:00-10:00
- Подгруппа 4.2 8:00-10:00
- Подгруппа 5.1, 5.2 не отключаются
- Подгруппа 6.1 10:00-14:00
- Подгруппа 6.2 10:00-14:00
При подготовке материала использованы данные региональных облэнерго.