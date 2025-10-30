Без света по пять часов. Украина перешла на почасовые отключения света: графики: графики

В Украине после очередного массового удара российской армии были введены почасовые графики отключения света.

РБК-Украина рассказывает, в каких регионах и как сегодня будут выключать свет.

Киев

По команде "Укрэнерго" Киев переходит к стабилизационным графикам отключений

Подгруппа 1.1 отключение с 10:00 до 13:30

Подгруппа 1.2 отключение с 10:00 до 13:30

Подгруппа 2.1 без отключений

Подгруппа 2.2 без отключений

Подгруппа 3.1 отключение с 14:00 до 17:00

Подгруппа 3.2 отключение с 14:00 до 17:00

Подгруппа 4.1 отключение с 13:30 до 17:00

Подгруппа 4.2 отключение с 13:30 до 17:00

Подгруппа 5.1 отключение с 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00

Подгруппа 5.2 отключение с 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00

Подгруппа 6.1 отключение: с 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00

Подгруппа 6.2 отключение с 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00

Напомним, киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в ДТЭК. Напомим, киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO

Киевская область

В компании "ДТЭК" сообщили, что сегодня, по распоряжению "Укрэнерго", в регионе будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии.

Кировоградская область

На Кировоградщине по распоряжению Укрэнерго в 8:00 начнет действовать график почасовых отключений.

Сейчас он выглядит следующим образом:

Подгруппа 1.1: 08:00-10:00, 16:00-18:00

Подгруппа 1.2: 08:00-10:00, 16:00-18:00

Подгруппа 2.1: 08-10:00, 16:00-18:00

Подгруппа 2.2: 08:00-10:00, 16:00-18:00

Подгруппа 3.1: 12:00-14:00

Подгруппа 3.2: 12:00-14:00

Подгруппа 4.1: 10-12:00, 18:00-19:00

Подгруппа 4.2: 10:00-12:00, 18:00-19:00

Подгруппа 5.1: 14:00-16:00, 18:00-19:00

Подгруппа 5.2: 14:00-16, 18:00-19:00

Подгруппа 6.1: 14:00-16:00

Подгруппа 6.2: 14:00-16:00

Днепропетровская область

В Днепропетровской области графики отключений разбиты по принципу, как в Киеве. Каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.

Черниговская область

"Получили распоряжение НЭК "Укрэнерго" по применению Графика почасовых отключений (ГПВ)", - сообщили в "Черниговоблэнерго".



Сумская область

На Сумщине введены графики почасовых отключений, в соответствии с командой из НЭК "Укрэнерго". Графики аварийных отключений отменены.

Графики действуют:

с 08:00 - 10:00 - 2 очереди;

с 10:00 - 14:00 - 1 очередь;

с 14:00 - 19:00 - 2 очереди.

Черкасская область

Согласно команде НЭК "Укрэнерго", 30 октября с 09:00 до 19:00 по Черкасской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ).



Часы отсутствия электроснабжения:

Подгруппа 1.1 15:00 - 17:00

Подгруппа 1.2 15:00 - 17:00

Подгруппа 2.1 09:00 - 10:00, 16:00 - 18:00

Подгруппа 2.2 09:00 - 10:00, 16:00 - 18:00

Подгруппа 3.1 09:00 - 11:00, 17:00 - 19:00

Подгруппа 3.2 09:00 - 11:00, 17:00 - 19:00

Подгруппа 4.1 11:00 - 13:00, 18:00 - 19:00

Подгруппа 4.2 11:00 - 13:00, 18:00 - 19:00

Подгруппа 5.1 13:00 - 15:00

Подгруппа 5.2 13:00 - 15:00

Подгруппа 6.1 14:00 - 16:00

Подгруппа 6.2 14:00 - 16:00

Ивано-Франковская область

По информации НЭК "Укрэнерго", в результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру по Украине вводятся ограничения электроснабжения.

"Восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью", - комментирует "Укрэнерго".

Энергетические объекты Ивано-Франковской области также подверглись атаке.