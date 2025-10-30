ua en ru
Чт, 30 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Без света по пять часов. Украина перешла на почасовые отключения света: графики: графики

Украина, Четверг 30 октября 2025 08:40
UA EN RU
Без света по пять часов. Украина перешла на почасовые отключения света: графики: графики Иллюстративное фото: Украина перешла на почасовые отключения света (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине после очередного массового удара российской армии были введены почасовые графики отключения света.

РБК-Украина рассказывает, в каких регионах и как сегодня будут выключать свет.

Киев

По команде "Укрэнерго" Киев переходит к стабилизационным графикам отключений

  • Подгруппа 1.1 отключение с 10:00 до 13:30
  • Подгруппа 1.2 отключение с 10:00 до 13:30
  • Подгруппа 2.1 без отключений
  • Подгруппа 2.2 без отключений
  • Подгруппа 3.1 отключение с 14:00 до 17:00
  • Подгруппа 3.2 отключение с 14:00 до 17:00
  • Подгруппа 4.1 отключение с 13:30 до 17:00
  • Подгруппа 4.2 отключение с 13:30 до 17:00
  • Подгруппа 5.1 отключение с 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00
  • Подгруппа 5.2 отключение с 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00
  • Подгруппа 6.1 отключение: с 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00
  • Подгруппа 6.2 отключение с 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00
Напомним, киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

Киевская область

В компании "ДТЭК" сообщили, что сегодня, по распоряжению "Укрэнерго", в регионе будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии.

Кировоградская область

На Кировоградщине по распоряжению Укрэнерго в 8:00 начнет действовать график почасовых отключений.

Сейчас он выглядит следующим образом:

  • Подгруппа 1.1: 08:00-10:00, 16:00-18:00
  • Подгруппа 1.2: 08:00-10:00, 16:00-18:00
  • Подгруппа 2.1: 08-10:00, 16:00-18:00
  • Подгруппа 2.2: 08:00-10:00, 16:00-18:00
  • Подгруппа 3.1: 12:00-14:00
  • Подгруппа 3.2: 12:00-14:00
  • Подгруппа 4.1: 10-12:00, 18:00-19:00
  • Подгруппа 4.2: 10:00-12:00, 18:00-19:00
  • Подгруппа 5.1: 14:00-16:00, 18:00-19:00
  • Подгруппа 5.2: 14:00-16, 18:00-19:00
  • Подгруппа 6.1: 14:00-16:00
  • Подгруппа 6.2: 14:00-16:00

Днепропетровская область

В Днепропетровской области графики отключений разбиты по принципу, как в Киеве. Каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.

Черниговская область

"Получили распоряжение НЭК "Укрэнерго" по применению Графика почасовых отключений (ГПВ)", - сообщили в "Черниговоблэнерго".
Без света по пять часов. Украина перешла на почасовые отключения света: графики: графики

Сумская область

На Сумщине введены графики почасовых отключений, в соответствии с командой из НЭК "Укрэнерго". Графики аварийных отключений отменены.

Графики действуют:

  • с 08:00 - 10:00 - 2 очереди;
  • с 10:00 - 14:00 - 1 очередь;
  • с 14:00 - 19:00 - 2 очереди.

Без света по пять часов. Украина перешла на почасовые отключения света: графики: графики

Черкасская область

Согласно команде НЭК "Укрэнерго", 30 октября с 09:00 до 19:00 по Черкасской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ).

Часы отсутствия электроснабжения:

  • Подгруппа 1.1 15:00 - 17:00
  • Подгруппа 1.2 15:00 - 17:00
  • Подгруппа 2.1 09:00 - 10:00, 16:00 - 18:00
  • Подгруппа 2.2 09:00 - 10:00, 16:00 - 18:00
  • Подгруппа 3.1 09:00 - 11:00, 17:00 - 19:00
  • Подгруппа 3.2 09:00 - 11:00, 17:00 - 19:00
  • Подгруппа 4.1 11:00 - 13:00, 18:00 - 19:00
  • Подгруппа 4.2 11:00 - 13:00, 18:00 - 19:00
  • Подгруппа 5.1 13:00 - 15:00
  • Подгруппа 5.2 13:00 - 15:00
  • Подгруппа 6.1 14:00 - 16:00
  • Подгруппа 6.2 14:00 - 16:00

Ивано-Франковская область

По информации НЭК "Укрэнерго", в результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру по Украине вводятся ограничения электроснабжения.

"Восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью", - комментирует "Укрэнерго".

Энергетические объекты Ивано-Франковской области также подверглись атаке.

Тернопольская область

В четверг, 30 октября на Тернопольщине будут применяться графики почасовых отключений. Согласно команде НЭК "Укрэнерго" 30 октября с 08:00 по 19:00 на Тернопольщине будут применяться графики почасовых отключений.

График сформирован с учетом обновленной инструкции по составлению ГПВ и полученных указаний от НЭК "Укрэнерго" о порядке применения очередей. Отныне действует 12 подочередей отключений.

Без света по пять часов. Украина перешла на почасовые отключения света: графики: графики

Львов и область

Вследствие массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру - во всех регионах Украины введены меры ограничения потребления. Во Львове и области также введены графики отключения.
Без света по пять часов. Украина перешла на почасовые отключения света: графики: графики

Житомирская область

Сегодня, 30 октября, согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго" на Житомирщине будут применяться графики почасовых отключений (ГПВ) с 08:00 до 19:00 объемом от 1 до 2 очередей.
Без света по пять часов. Украина перешла на почасовые отключения света: графики: графики

Харьковская область

Согласно команде НЭК "Укрэнерго" для стабилизации ситуации в Объединенной энергосистеме будут выключаться одновременно:

08:00-10:00 - 1,5 очереди,
10:00-14:00 - 1 очередь
14:00-19:00 - 2 очереди.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчергам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

  • Подгруппа 1.1 14:00-16:00
  • Подгруппа 1.2 14:00-16:00
  • Подгруппа 2.1 14:00-16:00
  • Подгруппа 2.2 14:00-16:00
  • Подгруппа 3.1 16:00-19:00
  • Подгруппа 3.2 8:00-10:00, 16:00-19:00
  • Подгруппа 4.1 8:00-10:00
  • Подгруппа 4.2 8:00-10:00
  • Подгруппа 5.1, 5.2 не отключаются
  • Подгруппа 6.1 10:00-14:00
  • Подгруппа 6.2 10:00-14:00

При подготовке материала использованы данные региональных облэнерго.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Графики отключения света Блэкаут
Новости
Без света по пять часов. Украина перешла на почасовые отключения света: графики: графики
Без света по пять часов. Украина перешла на почасовые отключения света: графики: графики
Аналитика
Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине