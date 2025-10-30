ua en ru
По всей Украине ввели графики отключения света до 19:00: где смотреть

Четверг 30 октября 2025 08:47
Отключение света в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Вследствие новой массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру во всех регионах Украины введены меры по ограничению потребления электроэнергии.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Как будут отключать свет

По данным компании, графики почасовых отключений будут действовать с 08:00 до 19:00 - объемом от 1 до 2 очередей.

Также введены графики ограничения мощности для промышленных потребителей в тот же период - с 08:00 до 19:00.

"Укрэнерго" предупреждает, что ситуация в энергосистеме остается динамичной, поэтому время и объем ограничений могут меняться.

Где проверить графики отключений света в Украине

Прежде чем искать свой график отключений, нужно определить, к какой области или энергетической компании принадлежит ваш дом.

Актуальные графики можно найти на:

  • официальных сайтах облэнерго - например, "Винницаоблэнерго", "Львовоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Полтаваоблэнерго", "Прикарпатьеоблэнерго" и др;
  • сайтах компаний ДТЭК - "ДТЭК Киевские электросети", "ДТЭК Днепровские", "ДТЭК Одесские", "ДТЭК Донецкие" и др.

Оперативную информацию также публикуют:

  • на официальных страницах облэнерго и ДТЭК в соцсетях, в частности в Facebook;
  • на официальных каналах компаний в Viber и Telegram.

Удобные способы проверки:

  • в чат-ботах облэнерго в Viber или Telegram;
  • в личном кабинете потребителя на сайте вашего поставщика электроэнергии.

Напомним, в Украине из-за массированной ракетно-дроновой атаки России на энергетическую инфраструктуру 30 октября "Укрэнерго" ввело аварийные отключения света в большинстве регионов. Экстренные ограничения электроснабжения действуют в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Харьковской и Николаевской областях.

Ремонтные бригады начнут восстановление сразу после улучшения ситуации с безопасностью. В компании отмечают: аварийные отключения отменят после стабилизации энергосистемы.

Также РБК-Украина писало, какие регионы уже опубликовали графики отключений света на 30 октября.

