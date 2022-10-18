Удары "Шахедами" по Киеву и первый женский обмен пленными: новости за 17 октября

Война России против Украины: последние новости

Россияне атаковали Киев иранскими дронами

Российские войска в понедельник утром, 17 октября, вновь атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе.

Оккупанты попали в жилой многоэтажный дом. В результате их атаки погибли четверо мирных жителей столицы.

Впервые только женщины. Украина подтвердила обмен пленными с Россией

В понедельник, 17 октября, прошел очередной обмен пленными между Украиной и Россией.

"Очередной масштабный обмен пленными удалось провести сегодня. Особенно эмоциональный и действительно особенный - мы освободили из плена 108 женщин. Это был первый совершенно женский обмен, - признался он. - Это был нервный обмен", - рассказал руководитель ОП Андрей Ермак.

Иран стал соучастником военных преступлений России, - МИД Украины

Поставки боевых беспилотников Российской Федерации для ударов по Украине сделали Иран соучастником военных преступлений и терактов, сказано в заявлении МИД.

В заявлении говорится, что только за последнюю неделю Россия нанесла более 100 ударов иранскими дронами-камикадзе по жилым домам, электростанциям, очистным сооружениям, мостам и детским площадкам в украинских городах. В результате погибли и ранены десятки человек, в том числе дети.

В России военный самолет упал на жилые дома

В понедельник, 17 октября, в российском Ейске упал военный самолет.

Самолет упал в жилом квартале, в результате загорелась многоэтажка. По меньшей мере погибли четыре человека, еще 21 - получил ранение.

Пентагон рассматривает возможность оплаты Starlink для Украины, - Politico

Пентагон рассматривает возможность финансирования интернет-услуг Starlink для Украины из фонда, которые используется для поставки оружия и оборудования, сообщает Politico.

Ночью мороз, а днем - до +20: прогноз погоды на 18 октября

В Украине во вторник, 18 октября, ожидается сухая погода. Днем температура воздуха в некоторых регионах прогреется до +20 градусов.

Температура воздуха ночью в Украине будет колебаться от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза. При этом в западных, северных областях и на побережье морей ночью ожидается от 4 до 9 градусов выше нуля. Дневная температура воздуха в Украине составит от 15 до 20 градусов с отметкой "плюс".