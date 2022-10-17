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По роте в день. Арестович рассказал о потерях оккупантов под Бахмутом

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Киев, Понедельник 17 октября 2022 22:29
По роте в день. Арестович рассказал о потерях оккупантов под Бахмутом Фото: советник Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Российские военные ежедневно в районе Бахмута Донецкой области в боях теряют не менее одной роты солдат и офицеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин Live".

"Там местность выглядит хуже, чем в Первую мировую войну. Там уже живого места нет, все изрыто артиллерией. Мы кладем их по самым скромным, по самым сдержанным оценкам где-то роту в день, реально, конечно, больше. И там прут новые волны по телам своим павших товарищей. А прут по одной простой причине - там двойная система заградотрядов в районе Бахмута", - отметил Арестович.

По его словам, с севера на Бахмут наступают "кадыровцы", а с востока - наемники ЧВК "Вагнера".

Напомним, что в Министерстве обороны Украины показали видео с позиций украинских военных под Бахмутом Донецкой области.

Также ранее Зеленский заявил, что в последние дни продолжаются активные боевые действия на разных направлениях. Самая тяжелая ситуация сохраняется на Бахмутском направлении.

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Алексей Арестович Вторжение России в Украину Бахмут Донецкая область
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